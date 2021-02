ČEKA LI NAS JEDAN NEOČEKIVANI SCENARIJ? Njemačka tvrtka prva je stvorila cjepivo, ali Nijemci bi na kraju mogli proizvoditi – Sputnjik

Ruski proizvođač cjepiva protiv koronavirusa očito ga želi proizvoditi i u njemačkoj kompaniji IDT Biologika. Njemački političari podržavaju tu ideju, ali u samoj tvornici još razmišljaju o ponudi

Nakon što su i zapadni stručnjaci utvrdili kako je rusko cjepivo Sputnjik V dovoljno djelotvorno protiv COVID-a 19, u Njemačkoj se počelo intenzivno razmišljati o njegovoj proizvodnji u zemlji. I savezni ministar zdravstva Jens Spahn je ovoga tjedna izjavio kako se “razgovara” s Moskvom da bi se u Njemačkoj našli proizvodni kapaciteti za rusko cjepivo, piše Deutsche Welle.

‘Pozdravljamo sve što može pomoći u borbi protiv korone’

Gotovo odmah se javio i predsjednik vlade pokrajine Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff koji je potvrdio da su se Rusi obratili kompaniji IDT Biologika kako bi razmotrili proizvodnju tog cjepiva u njenim pogonima na istoku Njemačke.

“Tu nema ideoloških predrasuda prema Sputnjiku V. Pozdravljamo sve što bi moglo pomoći borbi protiv korone”, izjavio je glasnogovornik pokrajinske vlade novinarima. “Ako IDT Biologika želi proizvoditi rusko cjepivo i ako ga odobre nadležna tijela EU-a, mi kao pokrajinska vlada ćemo, naravno, učiniti sve kako bi pomogli toj kompaniji.“

Ovakva dobrodošlica političara se lako može razumjeti, obzirom na sve veće nezadovoljstvo u Njemačkoj zbog tako sporog postupka cijepljenja. Naime, ova zemlja daleko zaostaje ne samo za Izraelom, nego i za SAD-om ili Velikom Britanijom. Kritika je osobito glasna jer je zapravo jedna njemačka tvrtka – BioNTech iz Mainza – prva stvorila cjepivo, ali se Berlin nije potrudio od te tvrtke tražiti da što prije podmiri potrebe domaćeg tržišta.

Nekadašnja istočnonjemačka ‘Tvornica cjepiva’

IDT Biologika (kratica od Impfstoffwerk Dessau-Tornau, Tvornica cjepiva Dessau-Tornau) je farmaceutska tvrtka koja proizvodi čitav niz preparata, pretežito za injektivno korištenje, kako vlastitih tako i drugih kompanija. Tvrtka je osnovana još prije čitavog stoljeća, a za vrijeme socijalizma joj je zadaća u prvom redu bila proizvodnja cjepiva za veterinu. Sad je dio Skupine Klocke i opet se prvenstveno bavi humanom medicinom, a jedan od važnijih izvora prihoda joj je proizvodnja citostatika. Zapošljava oko 1.400 djelatnika u pogonima u Dessau-Rosslau i Magdeburgu na istoku Njemačke, a ima i pogon u Rockwilleu u američkoj saveznoj državi Maryland. Taj pogon je američka vlada proglasila pogonom od posebnog strateškog interesa jer se tamo proizvodi i cjepivo protiv boginja.

Kako se prošle godine počeo širiti virus korone, ova kompanija je i sama pokušala stvoriti cjepivo. U tome ju je podržala i njemačka vlada potporom od 114 milijuna eura. No njen preparat MVA-SARS-2-S, koji je razvijen s Njemačkim centrom za istraživanje zaraza (DZIF), kod ljudi nije pokazao očekivani učinak zaštite. Nedavno se iz te kompanije čulo kako se i dalje radi na tom preparatu, ali da su zbog prvotnih neuspjeha oko dva mjeseca iza predviđenih rokova.

Punom parom već proizvode AstraZenecino cjepivo

No u njenim pogonima se već naveliko proizvodi tuđe cjepivo: u novom pogonu u Dessau-Rosslaua je od siječnja već proizvedeno oko 8 milijuna doza cjepiva razvijenog kod AstraZenece i u sveučilištu Oxford. Izvršni direktor IDT Biologika Jürgen Betzing se nije htio izjašnjavati o mogućnosti da se kod njih proizvodi rusko cjepivo, nego je tek izjavio kako oni razgovaraju s “raznim proizvođačima” i raspravljaju o “izazovu pouzdane isporuke cjepiva”.

“Naša tehnologija je trenutno veoma tražena”, izjavio je za list Mitteldeutsche Zeitung. Dodao je i kako je njegova kompanija jedan od najvažnijih pogona za proizvodnju cjepiva u čitavom svijetu. No dodaje i kako bi priprema za proizvodnju još jednog cjepiva u Njemačkoj trajala “četiri do pet mjeseci”. Čak i te rokove naziva “ambicioznima”, ali kaže da IDT to može postići.

Nešto ranije se oglasio i direktor razvoja IDT-a Andreas Neubert koji je pozvao medije da takvim napisima o skoroj proizvodnji Sputnjika V. u Njemačkoj ne potiču očekivanja od proizvođača cjepiva koja se ne mogu ispuniti. Kaže kako IDT “nema slobodnih kapaciteta, ali ima kapaciteta koje bi mogli dograditi“. No i to traži vremena, izjavio je za Deutschlandfunk: “Svaki proces kojeg stvorimo, svaka kontrola kvalitete i tehnologija, sve traži određeno vrijeme. Ako nam ne dopustite to vrijeme, to neće funkcionirati i to je sve što mogu reći.“

Sputnik V prvo treba dobiti dozvolu za Europsku uniju

No čak i prije takvih razmišljanja gdje bi se ono moglo još proizvoditi, rusko cjepivo treba biti odobreno za uporabu u EU-u. Preparat ruskog Nacionalnog istraživačkog centra Gamaleja zapravo se i u Rusiji još testira, makar je Moskva još prošle godine odlučila da će ga masovno koristiti. Prema trećoj fazi testova, ono je pokazalo učinkovitost u 91,6% slučajeva.

Podršku davanju dozvole ruskog preparata ponudila je i njemačka kancelarka Angela Merkel, a Francuska, baš kao i Španjolska su već javile kako su spremne koristiti i to cjepivo. Kako tvrde ruski fond RDIF, koji je i financirao razvoj Sputnjika V., dosad je tim preparatom cijepljeno preko 2 milijuna osoba u 15 zemalja svijeta.

