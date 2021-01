ČEDOMIR JOVANOVIĆ (50) JE U JAKO TEŠKOM STANJU, PRIMA ČAK I MORFIJ; Supruga zavapila: ‘Ne banalizirajte Covid-19’

‘Nakon snimanja liječnici su otvoreno rekli kako nešto slično još nisu vidjeli, da nalazi krvi i rendgena prelaze njihovo znanje te da hitno mora u bolnicu’

Srpski političar i predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović (50) trenutno je u lošem zdravstvenom stnju. Kako je za Blic ispričala njegova supruga Jelena Jovanović, političar trpi teške bolove i trenutno je na koktelu lijekova. Uz sve ostalo, prima i morfij.

Jovanović je koronavirus prebolio još ljetos, jedva je ostao živ. Hospitaliziran je ponovno nakon što je nedavno dobio obostranu upalu pluća, iako više nema koronavirus.

“Sve nas je pogodila laž da se nije pridržavao savjeta struke i da je sam odgovoran za teško stanje u kojem se nalazi, i to ne samo zato što smo cijelo vrijeme i on i mi bili fokusirani na njegovo liječenje, već zato jer se tako varaju ljudi. Krije se prava istina o koronavirusu, a ljudi se dovode u zabludu koju će sutra plaćati borbom za život, kao što to sada čini moj suprug.

Dogovor je bio da miruje i on je tako i živio. Nikad ne bi iznevjerio sve ljude s Infektivne i Bežanijske kose koji su ga spasili”, kazala je supruga.

Nakon što je ljetos izašao iz bolnice, Jovanović je i dalje otežano disao, brzo se umarao, a trening nije dolazio u obzir. Posljednja dva mjeseca krenuli su snažni bolovi u dijafragmi, kratkoća daha te bolovi u prsnom košu i abdomenu. Usred noći morao je u Covid ambulantu.

“Nakon snimanja liječnici su otvoreno rekli kako nešto slično još nisu vidjeli, da nalazi krvi i rendgena prelaze njihovo znanje te da hitno mora u bolnicu”, ispričala je Jovanović.

Osim upale pluća, političar ima i emboliju

“Loše je, trpi velike bolove zbog čega uz četiri antibiotika pije i ketonal, trodon, pa čak i morfij. Svi su mu parametri poremećeni. D dimer koji pomaže pri zgrušavanju krvi i dovodi do tromboze mu je 12 puta viši od gornje granice. Visok je i CRP, što ukazuje na neku upalu.

Željezo mu je palo pa su sumnjali na unutarnje krvarenje, ali toga ipak nije bilo. Tlak mu je zbog bolova jako visok i teško ga vraćaju u normalu lijekovima. Jako je teško i svi se borimo, posebno on. Znate već njegovo ‘Odustat ćemo nikad”, kazala je supruga političara.

Naposljetku je upozorila kako mnogi ne shvaćaju koliko je Covid-19 ozbiljna bolest koju banaliziraju.