ČASNA KLEKNULA PRED TEŠKO NAORUŽANU POLICIJU: ‘Ne pucajte i ne mučite djecu, ubijte mene’

Časna sestra u Mjanmaru, Ann Roza Nu Tawng, teško naoružanoj policiji rekla je “morat ćete proći kroz mene”, poručivši da je spremna umrijeti da spasi druge, a nakon toga je snimljena kako kleći pred oružanom policijom u glavnom gradu države Kachin – nekoliko trenutaka prije nego što su otvorili vatru na prosvjednike, prenosi Sky News.

Prepričavajući užasne događaje, rekla je da je “molila policiju da ne udara, ne uhićuje, i ne izvršava akcije protiv prosvjednika, jer prosvjednici nisu činili ništa loše”, na što joj je policija uzvratila da “moraju to učiniti” te ju zamolila da se makne.

“Kleknula sam… moleći da ne pucaju i muče djecu, nego da umjesto toga pucaju i ubiju mene”, kazala je redovnica za AFP.

Sister Ann Roza Nu Tawng puts herself in danger again as she tries to prevent police using violence against protesters in Myitkyina, Myanmar.

