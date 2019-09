ČAK ŠEST PUTA OŠAMARILA KONOBARA, A RAZLOG JE BIZARAN – HLADNA KAVA! ‘Ne može on tako sa mnom pričati’

Šamare su pratile i uvrede upućene na račun konobara, a najviše čudi to što je napadačica sljedećeg dana došla u isti lokal

Pogrešna narudžba i ponašanje konobara iznervirali su gošću jedne slastičarnice u srpskom Obrenovcu do te mjere da je šest puta ošamarila konobara. Dogodilo se to 3. rujna kada je konobar pogreškom ženi donio hladni Nescafe umjesto toplog.

Podnio je to muški

Vlasnica Marija Čučuković je za RTV Mag rekla kako je konobar gošći krenuo zgrijati kavu, na što je ona odgovorila: “Ne treba, sad ga više neću ni piti”. Potom je muškarac u njenoj pratnji upitao “Hoće li taj nes?”. Nakon čega je uslijedilo verbalno koškanje, a potom i udarci.

“Prozivali su konobara kako ne zna raditi, kako nije za ovaj posao, a on je njima odgovarao ‘nema veze, baš me briga’. Oni su se valjda tada iznervirali, pa je gospođa, kada je on došao i uzeo nes da ga zagrije, krenula za njim. Pitala ga je ‘koliko imaš godina’, unijela mu se u facu, a onda ga je udarila šest puta. Ja sam začuđena njegovom reakcijom, ne znam što bih ja učinila. On je samo stajao mirno i podnio to onako baš muški”, rekla je Čučuković.

Odbila ju poslužiti

Ona se sutradan suočila s podivljalom gošćom, koja je ponovno došla u lokal. Vlasnica ju je odbila poslužiti, pitajući je zašto se tako ponašala prema njenom konobaru. Ova joj je odgovorila: “Ne može konobar tako sa mnom pričati”.