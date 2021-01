ČAK I AKO SENAT OPOZOVE TRUMPA, TU ODLUKU NEĆE DONIJETI TAKO BRZO: ‘To nije moja odluka, to je činjenica’

Mitch McConnell je istaknuo da “pošteno ili ozbiljno suđenje” Trumpu ne može biti završeno prije 20. prosinca, kada Biden polaže predsjedničku zakletvu: ‘Senat je do sada održao tri suđenja o predsjedničkom opozivu. Od ta tri, jedno je trajalo 83 dana, drugo 37, a treće 21 dan’

Vođa većine u američkom Senatu Mitch McConnell kazao je u srijedu da suđenje o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa u gornjem domu američkog Kongresa neće početi do sljedećeg tjedna.

“Čak i da postupak opoziva u Senatu započne ovaj tjedan, završna odluka neće biti donesena do završetka Trumpovog mandata. To nije moja odluka, to je činjenica”, kazao je McConnell.

McConnell, koji će uskoro neće biti vođa većine u Senatu kada Biden preuzme predsjednički mandat 20. siječnja, objavio je to odmah nakon što je Zastupnički dom američkog Kongresa sa 232 zastupnika za i 197 zastupnika protiv izglasao Trumpov opoziv. Time je Trump postao prvi predsjednik SAD-a u povijesti koji je opozvan dvaput.

Sada kada je Trump opozvan u Zastupničkom domu, odluka se seli na američki Senat, gornji dom Kongresa koji će o opozivu provesti formalno suđenje pod vodstvom predsjednika Vrhovnog suda Johna Robertsa. Prema američkom ustavu, potrebne su dvije trećine senatora da se predsjednik osudi i smijeni. U američkom Senatu, republikanci još uvijek imaju tanku većinu, no to će se promijeniti kada dva novoizabrana demokratska senatora iz Georgije zauzmu senatorska mjesta.

McConnell je istaknuo da “pošteno ili ozbiljno suđenje” Trumpu ne može biti završeno prije 20. prosinca, kada Biden polaže predsjedničku zakletvu.

“Senat je do sada održao tri suđenja o predsjedničkom opozivu. Od ta tri, jedno je trajalo 83 dana, drugo 37, a treće 21 dan”, istaknuo je u izjavi.

Za opoziv Trumpa u srijedu je glasalo i deset republikanaca. Zastupnički dom glasao je o jednoj formalnoj optužbi za opoziv – “poticanju na pobunu” – koja se odnosi na Trumpov govor tisućama njegovih pristaša 6. siječnja nedugo prije nego su oni nasilno upali u zgradu Kongresa, prekinuvši sjednicu na kojoj je trebala formalno biti potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima 3. studenoga.