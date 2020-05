BUKNULI OGROMNI NEREDI ZBOG SMRTI CRNCA: Prosvjednici zapalili policijsku postaju, počelo se i pucati; Trump: ‘To su nasilnici!’

Treća noć žestokih prosvjeda diljem SAD-a se nastavljaju, osobito u saveznoj američkoj državi Minnesota. Razlog je smrt afoamerikanca Georgea Floyda (46), javlja CNN. Prosvjeduje se u pet gradova, a koliki je kaos nastao govori to da su u Minneapolisu prosvjednici zapalili policijsku postaju dok je u Kentuckyju došlo do pucnjave.

Podsjetimo, radi se o slučaju nenaoružanog crnca kojeg je četvero policajaca privelo pod sumnjom da je kupovinu platio nevažećim čekom u trgovini u Minneapolisu. Tijekom privođenja jedan od policajaca stao je Floydu na vrat te se čovjek počeo gušiti. Pokušao je policajcu reći da nema zraka, no nije uspio. Umro je na putu do bolnice.

Snimka njegova uhićenja koju je snimio slučajni prolaznik obišla je svijet i razljutila naciju.

NOVA SNIMKA POKAZUJE DA SE UBIJENI NIJE OPIRAO UHIĆENJU: ‘Molim vas, nemojte me ubiti, ne mogu disati…’

Američki predsjednik Donald Trump tvitao je o protestima u Minneapolisu, upozorivši da “kada pljačka počne, počinje pucnjava”. Kritizirao je gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya kao “vrlo slabog” i kao čovjeka s “potpunim nedostatkom vodstva”.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020