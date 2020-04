BUGARSKI PREMIJER PORUČIO BIZNISMENIMA: ‘Umjesto otpuštanja radnika i rezanja plaća, prodajte svoje luksuzne aute’

Šef vladajuće stranke desnog centra u Bugarskoj, Bojko Borisov, obrušio se na tamošnje gospodarstvenike zbog toga što, usprkos akumuliranom bogatstvu, od njegove vlade traže novac za očuvanje radnih mjesta, koji opet koriste u druge svrhe

Diljem svijeta države brojnim mjerama pomažu svojim gospodarstvenicima kako bi lakše prebrodili krizu koju je sa sobom donijela pandemija koronavirusa. Među njima su i mjere za očuvanje radnih mjesta, koje su poslodavci posebno odlučili iskoristiti za svoje potrebe, umjesto za pomoć radnicima.

Nabrojio sav luksuz u Bugarskoj

Osim u Hrvatskoj, i u Bugarskoj je zabilježena takva situacija, a njihov premijer, Bojko Borisov, inače poznat po tome što je Andreja Plenkovića predložio za šefa Europske komisije, predložio je biznismenima da se najprije riješe svojih luksuznih limuzina, a potom od njegove vlade traže novac, piše Slobodna Dalmacija.

“U ‘bijednoj’ i ‘siromašnoj’ Bugarskoj trenutačno su, prema policijskim statistikama, registrirana tri Bugattija kakav vozi nogometna zvijezda Ronaldo. Postoji i 241 automobil marke Bentley, 123 Ferrarija, 54 Maybacha, 22 McLarena, 87 Lamborghinija, 311 Maserattija. Registrirana su također i 84 Rolls-Roycea, 280 Hummera, oko 4000 Jaguara i više od 5000 Porschea. Umjesto otpuštanja radnika i smanjivanja njihovih plaća, vlasnici ovih limuzina mogu se u ovoj krizi uslijed epidemije barem odreći dijela svojega skupocjenog voznog parka”, poručio je gospodarstvenicima Borisov.

Rutinski odbacio optužbe

Tom je izjavom navukao na sebe gnjev tamošnje udruge poslodavaca koja ga je optužila da je uvrijedio bugarske poslovne ljude. Borisov je “rutinski odbacio takve optužbe” tvrdeći da je njegova namjera zaštititi radnike i radnička prava u krizi i da su luksuzna vozila samo mali dio njihova akumuliranog bogatstva. Ne bi to bilo ništa čudno da je Borisov socijalist, no on je lider vladajuće stranke desnog centra.

“Ako poslodavci prodaju samo po jedan od brojnih svojih automobila, a od nabrojenih nijedan nije jeftiniji od 200.000 eura, to mnogim njihovim zaposlenicima može osigurati plaće barem jedan mjesec. A k tome je to bogatašima kudikamo manja žrtva nego da radnici ostanu bez jedinog izvora egzistencije”, zaključio je bugarski premijer.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.