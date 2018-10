BUGARIN PRIZNAO MAJCI DA JE UBIO BUGARSKU NOVINARKU: ‘Priznao je da je to učinio dok je bio pijan i jako drogiran’

Majka 20-godišnjeg Bugarina rekla je da joj je sin priznao kako je ubio bugarsku novinarku Viktoriju Marinovu

Majka 20-godišnjeg Bugarina uhićenog u Njemačkoj zbog ubojstva bugarske novinarke Viktorije Marinove rekla je da joj je sin priznao da je kriv, objavila je u četvrtak bugarska televizijska postaja NOVA.

Bio je drogiran i pijan

“Priznao je da je to učinio dok je bio pijan i jako drogiran”, rekla je Nadežda Krasimirova bugarskom novinaru u Njemačkoj gdje živi. “Priznao je i počeo preda mnom plakati. On nije takav, ne mogu to razumjeti”, dodala je.

Bugarska traži izručenje od Njemačke

Bugarski tužitelji optužili su Severina Krasimirova u odsustvu za silovanje i ubojstvo novinarke i zatražili njegovo izručenje od Njemačke. Tijelo 30-godišnje Marinove, voditeljice emisije o regionalnim događajima na mjesnoj televiziji, pronađeno je u subotu u parku u blizini dunavske luke Ruse.