BUBNJAR BIJELOG DUGMETA VUKAŠINOVIĆ: ‘Šmrkao sam kokain, pio viski i duvao džointe, sve odjednom, simultano’

Nakon tragične smrti kćerke, bivši bubnjar Bijelog Dugmeta otvorio oko svoje prošlosti

Prošlo je nešto više od mjesec dana od kada je kći bubnjara Bijelog Dugmeta Milića Vukašinovića, Maja Avdibegović, tragično umrla u sarajevskom naselju Jezero. Iako je bila liječena ovisnica o drogama, obdukcija je pokazala da je došlo do nesretnog gušenja prilikom miješanja kave i veće doze lijekova. Nakon što je izgubio dijete koje je imalo problema s drogama kao i on, Vukašinović je otkrio za Slobodnu Bosnu što je sve nekada radio i koliko je pretjerivao sa svim mogućim legalnim i ilegalnim supstancama.

“Počeo sam da pijem i opijam se s 13 godina, kada sam počeo i da sviram bubnjeve, i to ludilo s alkoholom je bio moj zaštitni znak sve do prije deset godina. Tada sam se liječio i izliječio od periodičnog alkoholizma, jer nisam bio hronični alkoholičar koji mora da pije svaki dan. Nisam bio fizički vezan za alkohol, već sam volio to ludilo kad krenem da pijem, tu potpunu slobodu razvrata i bluda. To je kod mene bila stvar odluke, a ne moranja zbog zavisnosti”, rekao je Vukašinović.

Istovremeno je šmrkao kokain, pušio džointe i pio viski, ali je želja za glazbom bila jača

“Uspio sam da se skinem s kokaina dok sam živio u Londonu od 1971. do 1974. godine i radio dvije godine u ‘Hard rock kafeu’, u kojem sam i radio, i šmrkao kokain, pio viski i duvao džointe, sve odjednom, simultano. Na kraju je ipak pobijedila moja želja da se bavim muzikom, jer sam tada prešao na gitaru i htio sam da se vratim u zemlju, da napravim bend i sviram svoj teški rock, a to je podrazumijevalo da se skinem s kokaina, trave i hašiša, a da ostane samo alkohol, i to žestina. Uspio sam da se riješim droge, napravio sam grupu ‘Vatreni poljubac’, i što bi rekli Englezi, ostalo je istorija” – zaključio je Vukašinović.