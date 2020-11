BRZI SU, ALI IMAJU SVOJE MANE: Dok mi uvodimo antigenske testove, njemački liječnici su zabrinuti zbog upitne pouzdanosti

U Njemačkoj se za testiranje na koronu koristi PCR-test koji je patentirao dr. Drosten iz berlinske klinike Charité. Ali kako su laboratoriji za testiranje preopterećeni, u bolnicama se sve češće koristi jedna nova vrsta brzog testa. No njegova pouzdanost je upitna

Laboratoriji u Njemačkoj su preopterećeni, potrebno ih je rasteretiti, pa tamošnje bolnice sve češće svoje osoblje testiraju brzim i jeftinim antigenskim testom. No, njegova pouzdanost je upitna, javlja Deutsche Welle.

“Dobra strana brzog testa je da imamo rezultat za 30 minuta, da je relativno pouzdan i jednostavan za rukovanje. To je velika prednost brzog testa, ali on ima i svoje mane. Recimo, zna se da mu je osjetljivost manja, to se mora reći. PCR-test je zlatni standard i precizniji je od brzog testa”, rekao je ravnatelj berlinske bolnice Bethel Hans Weigeldt.

Brzi testovi su dakle zapravo hod po rubu između pouzdanosti i primjenjivosti i za njih važi da ih provoditi smije samo školovano medicinsko osoblje. To iziskuje puno vremena i novca te znači da to ne može raditi svatko kod kuće.

Kritički pogled na antigenski test

Medicinski radnici poput Yvesa Borrmanna kritički gledaju na antigenski test. “Mi bismo, kao osoblje, radije nastavili raditi s PCR-testovima jer su oni osjetljiviji, ali shvaćam da su laboratoriji dosegnuli svoje granice i da su nam potrebniji za pacijente koji dolaze sa simptomima za koje nam trebaju brzi odgovori imaju li ili nemaju koronu”, kaže Borrmann.

Deutsche Welle napominje da umjesto PCR-testa kod zdravstvenog osoblja u Njemačkoj bi se češće trebali raditi brzi antigenski testovi, ali ne bi trebalo očekivati njihovu masovnu upotrebu izvan bolnica.

Antigenska testiranja u Zagrebu

Besplatno brzo antigensko testiranje na SARS-CoV-2 počelo je danas na 12 lokacija u Zagrebu, u organizaciji zagrebačkog Gradskog ureda za zdravstvo i u suradnji s gradskim domovima zdravlja. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nazočio je početku drive-in testiranja ispred jedne od 12 lokacija, ambulante Doma zdravlja – Centar u Sigetu.

U izjavi novinarima istaknuo je da na tome rade već skoro mjesec dana. Zahvalio je ravnateljima domova zdravlja – Istok, Zapad i Centar i svim ispostavama zagrebačkih domova zdravlja na kojima se provodi besplatno brzo antigensko testiranje. Rekao je da su na svih 12 punktova danas i sutra popunjeni termini, po 1200 ljudi. Najavio je da za početak idu sa 60.000 testova, a ovisno o interesu građana povećavat će taj broj.

Naglasio je da to testiranje ima trojaku ulogu – prvo i najvažnije je zaštita zdravlja građana Zagreba, a zatim ovo testiranje služi za brzu detekciju SARS-CoV-2 te za eventualnu potvrdu Covida – 19. Dodao je da su u Gradu Zagrebu prvi u Hrvatskoj, jutros u 9 sati, krenuli s testiranjem brzim antigenskim testovima. “Vidite po automobilima ovdje i interesu građana da smo dobro odlučili”, rekao je Bandić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.