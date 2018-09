BRUTALNO ZLOSTAVLJALI PROFESORICU IZ BOSNE: Slomili joj nos, tukli, tražili seks; ‘Ovo je gore od rata’

Na koncu je tužila njujorško ministarstvo obrazovanja

“U SAD sam pobjegla bježeći od rata, mislila sam da ću ovdje biti sigurna i da sam rat ostavila iza sebe”, počinje priču Aida Šehić, profesorica u srednjej školi u New Yorku koju su učenici brutalno zlostavljali.

Učenici su ju vrijeđali, no nije stalo samo na tome nego su ju brutalno prematili, udarali po leđima, izboli metalnom olovkom te joj slomili nos. Tražili su od nje i da ih seksualno zadovolji te ju nazivali bijelom kur*om.

Tijekom godina zlostavljanja, Šefić je pokušala sve – tražila je pomoć škole, policije, ministarstva i sindikata, no svi su ju ignorirali.

Otvorili sezonu lova na profesoricu

Bosanku Aidu Šehić, nastavnicu u srednjoj školi u New Yorku, brutalno su pretukli njeni učenici!

Zbog nasilja Aida je odlučila podići tužbu protiv škole u kojoj je radila i Ministarstva obrazovanja drzave New York. pic.twitter.com/EgnawjWhni — Nedim Ramic (@NedimRamic1) September 12, 2018

Što je još gore, škola ju je kaznila sa 7.500 dolara i dala joj opomenu pred otkaz zbog “neadekvatnog vođenja nastave”. Na koncu, profesorici, koja osim fizičkih traumi tvrdi da nakon svega boluje i od PTSP-a, nije ostalo ništa nego da podigne tužbu protiv ministarstva obrazovanja savezne države New York.

Prema tužbiu Šehić se 1999. godine zaposlila u srednjoj školi JHS 143 na Manhattan, a 2012. godine prebačena je u novu školu u Sjevernom Manhattanu. Tamo su počeli problemi, prenosi Blic.

Tražila je od nadležnih da ju zaštite ili pomognu, no jedino što su napravili je bilo da ju premjeste natrag u školu u kojoj je prije radila. A učeničko zlostavljanje se nastavilo. Odvjetnik Aide Šehić, rekao je da su postupci Ministarstva obrazovanja doveli do toga da Uprava škole nije bila sposobna zaštititi nastavnicu od učenika, a kada su učenici to shvatili, počeli su se iživljatati na njoj.

“Bilo je užasno. Bilo je otrovno. Ovo je gore od rata jer ovdje se morate boriti protiv djece”, ispričala je Aida