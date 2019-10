BRUTALNO UBOJSTVO 19-GODIŠNJE STUDENTICE KOD MOSTARA: Izvučeno tijelo djevojke

Neslužbeno se doznaje kako su na tijelu pronađeni tragovi koji pokazuju da se borila s ubojicom

Tužiteljstvo Zapadnohercegovačkog kantona potvrdilo je kako je iz rijeke Studenčice u Studencu kod Ljubuškog izvučeno tijelo 19-godišnje L.B.

Kako doznaje Avaz, riječ je o Lani Bijedić iz Mostara koja se ovih dana pripremala za odlazak na studij u Sarajevo.

Njen nestanak su jučer u 17 sati prijavili roditelji, nakon što se nije vratila u dogovoreno vrijeme, s, kako je to rekla majci, „kave s prijateljicom“. Majka ju je bezuspješno pokušavala dobiti na mobitel.

Tužiteljstvo je samo kratko objavilo kako će više informacija biti objavljeno nakon sutrašnje obdukcije, no neslužbeno se doznaje kako je nema znakova da je ubijena iz vatrenog oružja, no na mjestu događaja i na njenom tijelu uočeni su tragovi koji ukazuju na to da se borila s ubojicom.

Njeno tijelo uočio je ribar, no ni on nije bio siguran da je riječ o tijelu pa ga je dovukao do obale kako ga rijeka ne bi odnijela. Tijelo su izvukli pripadnici GSS-a.

Premda su prve informacije koje su objavili bosanskohercegovački mediji govorile da je Lana Bijedić praunuka Džemala Bijedića, Titovog suradnika, tome nije tako. Džemal Bijedić, unuk Džemala Bijedića, za Oslobođenje je to demantirao.

“Čitava naša obitelj je pogođena ovom stravičnom tragedijom, ne možemo vjerovati što se dogodilo. S druge strane, ogorčeni smo na medije koji kite na ovako ružan način. Lana nije praunuka Džemala, već Nurudina Bijedića. Salko i Džemal Bijedić su od dva brata djeca. Salko je imao, između ostalog, sina Nurudina, a Nurudinova kćer je Nina, majka nastradale Lane”, kazao je Džemal Bijedić.