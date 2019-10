BRUTALNO UBOJSTVO 19-GODIŠNJE STUDENTICE KOD MOSTARA: Izvučeno tijelo djevojke iz obitelji bliskog Titovog suradnika

Neslužbeno se doznaje kako su na tijelu pronađeni tragovi koji pokazuju da se borila s ubojicom

Tužiteljstvo Zapadnohercegovačkog kantona potvrdilo je kako je iz rijeke Studenčice u Studencu kod Ljubuškog izvučeno tijelo 19-godišnje L.B.

Kako doznaje Avaz, riječ je o Lani Bijedić iz Mostara koja se ovih dana pripremala za odlazak na studij u Sarajevo.

Njen nestanak su jučer u 17 sati prijavili roditelji, nakon što se nije vratila u dogovoreno vrijeme, s, kako je to rekla majci, „kave s prijateljicom“. Majka ju je bezuspješno pokušavala dobiti na mobitel.

Tužiteljstvo je samo kratko objavilo kako će više informacija biti objavljeno nakon sutrašnje obdukcije, no neslužbeno se doznaje kako je nema znakova da je ubijena iz vatrenog oružja, no na mjestu događaja i na njenom tijelu uočeni su tragovi koji ukazuju na to da se borila s ubojicom.

Njeno tijelo uočio je ribar, no ni on nije bio siguran da je riječ o tijelu pa ga je dovukao do obale kako ga rijeka ne bi odnijela. Tijelo su izvukli pripadnici GSS-a.

Lana je kćer poznate sveučilišne profesorice iz Mostara te praunuka jednog od najbližih Titovih suradnika, Džemala Bijedića koji je u siječnju 1977. tragično stradao u avionskoj nesreći. Bivši predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno jugoslavenski premijer, bio je jedan od Titovih najbližih suradnika, a misterij nesreće u kojoj je poginula i njegova supruga Razija do danas nije do kraja razriješen. Bio je premijer SFRJ u tri mandata, a mnogi su ga smatrali kandidatom za Titova nasljednika.