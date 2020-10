BRUTALNO UBIO SVOJE RODITELJE: Raskomadao ih i skuhao jer mu nisu htjeli plaćati račune; ‘Krvi je bilo posvuda, na zidovima, podu…’

Joel Guy Jr. ubio je svoje roditelje prije četiri godine, sasjekao i skuhao njihova tijela, jer su mu rekli kako više neće plaćati njegove račune, a on je nastojao dobiti pola milijuna dolara od osiguranja

Sud u Tennesseeju na doživotnu kaznu zatvora osudio je 32-godišnjeg Joela Guya Jr.-a, jer je 2016. raskomadao i u kiselini skuhao svoje roditelje. On je proglašen krivim po više točaka optužnice, no za ubojstvo prvog stupnja, tužitelji nisu tražili smrtnu kaznu, zbog čega je sucu Steveu Swordu trebalo tri sata za donošenje presude, piše The Knoxville News Sentinel.

Više nego dovoljno dokaza

Presuda nije neočekivana, jer je dokaza protiv Joela Mlađeg bilo i više nego dovoljno. Detektiv Jeremy McCord, koji je vodio istragu o ovom dvostrukom ubojstvu, prije dvije je godine izjavio kako je to bilo njegovo “najstravičnije iskustvo u policiji, odnosno u cijelom životu”. Dodao je da je “krvi bilo posvuda, na zidovima i na podu”.

Joel Guy Jr. ubio je svoje roditelje, 61-godišnjeg Joela Sr.-a i 55-godišnju Lisu, potom ih raskomadao te njihova tijela iskuhao u kiselini. Iako je vrećice s njihovim posmrtnim ostacima htio baciti u šumu, na kraju su završile u dva kontejnera. Policija je majčinu glavu pronašla u kuhinjskom loncu punom vode.

Poricao ubojstvo

Tužitelji navode kako su roditelji muškarcu rekli kako ga više neće financijski uzdržavati. On nikad u životu nije radio, a studirao je 10 godina na Sveučilištu u Louisiani, gdje je i živio. Svoje roditelje je ubio nekoliko dana nakon Dana zahvalnosti, a planirao je sve iscenirati kako bi dobio pola milijuna dolara od osiguranja. Tijekom suđenja je više puta mijenjao svoj iskaz, a u jednom trenutku je rekao da ih nije ubio. Kasnije je od suda tražio da ga pogube.