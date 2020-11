BRUTALAN NAPAD U QUEBECU: Muškarac odjeven u srednjovjekovnu odjeću mačem napao ljude, ubio najmanje pet osoba

Najmanje dvoje ljudi je ubijeno a još petero ranjeno u kanadskom gradu Quebecu u noći na nedjelju, javlja BBC.

Policija je rekla ljudima da ostanu u kućama nakon što je muškarac “odjeven u srednjovjekovnu odjeću” nožem napao “više žrtava”.

Muškarac u dvadesetim godinama uhićen je, rekla je policija.

Napad se dogodio blizu Parliament Hilla u povijesnom dijelu Starog Quebeca.

Novinari su tvitali fotografije policijskih vozila ispred parlamenta.

#BREAKING: Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. Quebec is a predominantly French speaking city of Canada. pic.twitter.com/KtweYhX4Bb

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 1, 2020