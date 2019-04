BARBARSKI ZAKON ŠOKIRAO SVE: Odlučili istrijebiti lopove, preljubnike i gejeve, smaknut će ih na jeziv način: ‘Za lezbijke imaju strašnu kaznu’

Zakon koji također uključuje amputaciju ruku i stopala lopovima, prvi je šerijatski zakon u istočnoj i jugoistočnoj Aziji na nacionalnoj razini, a Brunej se time pridružio nekim bliskoistočnim zemljama kao što je Saudijska Arabija

Brunej je u srijedu uveo nove i oštre šerijatske zakone, uključujući smrt kamenovanjem za preljub i homoseksualni spolni odnos, usprkos valu kritika političara, slavnih osoba i skupina za ljudska prava. Strogi kazneni zakon u malenoj zemlji na tropskom otoku Borneu kojom vlada svemoćni sultan Hassanal Bolkiah (na slici) u potpunosti je stupio na snagu u srijedu nakon godina odgađanja.

Zakon koji također uključuje amputaciju ruku i stopala lopovima, prvi je šerijatski zakon u istočnoj i jugoistočnoj Aziji na nacionalnoj razini. Brunej se time pridružio nekim bliskoistočnim zemljama kao što je Saudijska Arabija.

Mnoge odredbe odnose se i na nemuslimane

Silovanje i razbojništvo također se kažnjavaju smrću i mnoga od tih novih odredbi, kao što je smrtna kazna za uvredu proroka Muhameda, odnose se i na nemuslimane.

Brunejska odluka izazvala je uzbunu diljem svijeta. Ujedinjeni narodi nazvali su takvo kažnjavanje “okrutnim i nehumanim”, a slavne osobe na čelu s glumcem Georgeom Clooneyjem i pop zvijezdom Eltonom Johnom pozvale su na bojkot hotela u vlasništvu Bruneja.

U javnom obraćanju u povodu posebnog datuma po muslimanskom kalendaru, sultan je pozvao na intenzivnije poučavanje islama, ali nije spomenuo novi kazneni zakon. Sultan, koji je na tronu više od pet desetljeća, također je istaknuo da je Brunej “pravedna” zemlja te da je “sigurna i prijateljska” za posjetitelje. Vladini dužnosnici kasnije su potvrdili da je šerijat stupio na snagu.

‘Taj zakon je barbarski do srži’

Izazvalo je to brojne međunarodne osude. Phil Robertson, zamjenik direktora za Aziju Human Rights Watcha (HRW), izjavio je da je zakon “barbarski do srži i nameće arhaične kazne za djela koja ne bi ni smjela biti kažnjiva”. Europska unija je priopćila da neke od novih kazni predstavljaju “mučenje, okrutno, nehumano ili ponižavajuće postupanje”. One su posebice uznemirujuće za malu LGBT zajednicu u zemlji. I prije novog zakona, spolni odnos između muškaraca bio je ilegalan i kažnjavao se zatvorskom kaznom u trajanju do 10 godina.

Sada se predviđa smrtna kazna kamenovanjem za homoseksualni spolni odnos, a za lezbijski 40 udaraca bičem ili maksimalno 10 godina zatvora.

Clooneyev poziv na bojkot i globalni val kritika

Prošlotjedni Clooneyjev poziv na bojkot devet hotela u vlasništvu Bruneja u Europi i Sjedinjenim Državama lansirao je to pitanje na međunarodne naslovnice. Otad se niz slavnih osoba pridružio osudama.

Sultan, koji je drugi vladar na svijetu po godinama provedenim na prijestolju, prvi put je pozvao na usvajanje šerijata još krajem prošlog stoljeća. Analitičari kažu da želi vratiti sjaj islamskom identitetu i osigurati potporu konzervativaca u zemlji uslijed slabljenja državnog bogatstva ovisnog o nafti, koje je zadnjih godina opustošila recesija.

Zasad nije jasno hoće li se stvarno primjenjivati smrtna kazna kamenovanjem budući da su za izricanje takve kazne potrebni uvjerljivi dokazi. Brunej nije nikoga pogubio već desetljećima.