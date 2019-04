BRITANSKI ZASTUPNICI IMAJU NOVU IDEJU: Predložili su zakon kojim bi se spriječio neuredni brexit bez odobrenja parlamenta

Britanski zastupnici predložili zakon kojim bi se postigla odgoda i spriječio neuredni brexit

Premijerka Theresa May i oporbeni čelnik Jeremy Corbyn održali su danas navečer konstruktivne razgovore u potrazi za kompromisom koji bi Britaniji omogućio izalazak iz Europske uniju uz sporazum, a zastupnici su predložili da se donese zakon kojim bi se postigla odgoda i spriječio neuredni brexit 12. travnja, prenose agencije.

Britanski zastupnici počeli su danas glasati o drugim rješenjima za brexit umjesto sporazuma koji je dogovorila premijerka Theresa May. Međutim, ishod je bio neriješen, 310 glasova “za” i “protiv” pa je predsjednik parlamenta John Bercow, povukao izvanredan potez usprotivivši se glasanju, prenosi afp. Nakon toga su zastupnici s tijesnim rezultatom od samo jednog glasa više: 312 glasa “za” i 311 “protiv”, izglasali zahtjev premijerki May da zatraži još jednu odgodu i donese zakon kojim bi se onemogućio neuredni brexit bez odobrenja parlamenta, piše dpa.

Konstruktivni razgovor May i Corbyna

U međuvremenu premijerka May održala je, kako je i bilo najavljeno, sastanak s vođom oporbe Jeremyjem Corbynom, čelnikom laburista i obje su strane razgovore nazvale konsturktivnima. Dvoje čelnika krenulo je s dijametralno oprečnih pozicija, jer premijerka zagovara izlazak iz jedinstvenog tržišta kako bi se okončalo slobodno kretanje ljudi, kao i izlazak iz carinske unije. Corbyn, naprotiv, želi ostanak Britanije u carinskoj uniji i očuvanje tijesnih veza s jedinstvenim europskim tržištem, navodi Reuters.

“Današnji su razgovori bili konstruktivni, obje su strane pokazale fleksibilnost i spremnost da okončaju sadašnju neizvjesnost u vezi brexita”, rekao je glasnogovornik premijerke i dodao da su dogovorili program rada kako britanskom narodu zaštitili radna mjesta i jamčili sigurnost. “Konstruktivno smo razgovarali o tome kako izaći iz pat pozicije brexita”, rekao je i glasnogovornik laburista.

Najavljen je sastanak u parlamentu i tehnički razgovori dvaju timova u četvrtak. Na kritike zastupnika iz njezine vlastite, konzervativne stranke, May je danas navečer branila svoj sastanak s Corbynom kazavši da svi zastupnici imaju odgovornost za brexit. Javnost “očekujemo da obuhvatimo cijeli Dom kako bismo pronašli put”, rekla je. Corbyn je pozdravio premijerkinu “spremnost na kompromis kako bi se riješilo zastoj brexita”.

Nove ostavke u vladi Therese May

Mayin sastanak s Corbynom razljutio je i neke članove vlade pa su dvojica danas podnijela ostavku. Chris Heaton-Harris, zadnji u nizu dužnosnika koji su napustili vladu, objasnio je da je njegov posao u Ministarstvu za izlazak iz EU postao “irelevantan” ako je vlada spremna izaći bez sporazuma. Ministar Nigel Adams podnio je ostavku danas ujutro rekavši da je vlada u opasnosti da ne provede onakav “brexit za koji su birači glasali”.

Premijerka se sastala s Corbynom prije najavljenih razgovora s premijerkom Škotske Nicolom Sturgeon i premijerom Walesa Markom Drakefordom. Britanska premijerka Theresa May rekla je da želi da se Britaniji dopusti uređeni brexit, dakle sa sporazumom 22. svibnja. S europskim čelnicima ranije je dogovorila da se brexit odgodi do tog datuma ako parlament u Londonu do 29. ožujka prihvati sporazum koji je postigla s Bruxellesom, no oni su ga po treći put odbili.

Britanski zastupnici tri puta su odbacili sporazum o razlazu dogovoren između EU i premijerke Therese May, posebice zbog backstopa, zaštitnog mehanizma kojim se želi izbjeći vraćanje tvrde granice između Republike Irske, članice Europske unije, te Sjeverne Irske koja s Velikom Britanijom izlazi iz tog saveza. Protivnici tog mehanizma strahuju da će Britanija zbog toga zaglaviti u EU-u. Zastupnici su u dosadašnjim glasanjima odbacili i sve druge opcije.

EU ne želi brexit bez sporazuma, ali spremna za taj scenarij

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je danas da je moguća kratka odgoda brexita do 22. svibnja pod uvjetom da britanski parlament do 12. travnja potvrdi sporazum o razdruživanju, ali novih odgoda više neće biti. “Nakon 12. travnja riskiramo ugrožavanje izbora za Europski parlament i tako izlažemo prijetnji funkcioniranje Europske unije”, rekao je Juncker.

Povjerenik za financijske poslove, poreze i carine Pierre Moscovici predstavio je mjere za pripremu brexita bez sporazuma. Takav bi scenarij značio trenutačnu ponovnu uspostavu carinskih kontrola za robu koja dolazi iz Britanije. Europska unija je također objavila da britanski građani neće trebati vize za kratkotrajne boravke do 90 dana.

Njemačka kancelarka Angela Merkel obećala je su srijedu da će se “boriti do kraja” za uređeni izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, posebice zbog očuvanja mira u Sjevernoj Irskoj.