THERESA MAY DOŽIVJELA BOLAN PORAZ, PARLAMENT NIJE PRIHVATIO NJEN SPORAZUM O BREXITU: Britaniji sad ostaje nekoliko scenarija

Britanski zastupnici uvjerljivom su većinom odbacili plan za brexit premijerke Therese May, izazvavši političku neizvjesnot koja bi mogla dovesti do neuređenog izlaska iz EU-a, pa čak i do povlačenja referendumske odluke iz 2016. o izlasku iz Unije.

Nakon što je parlament odbacio sporazum sa 432 glasa protiv i 202 za, oporbeni laburistički čelnik Jeremy Corbin podnio je zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi o kojem će se glasati u srijedu.

Velika politička kriza

I dok sat neumoljivo otkucava do 29. ožujka, datuma brexita, Ujedinjeno Kraljevstvo u najvećoj je političkoj krizi u posljednjih pola stoljeća i muči se oko toga kako, i da li uopće, napustiti europski projekt kojem se priključilo 1973.

“Jasno je da parlament ne podupire ovaj sporazum, ali večerašnje glasanje ne govori ništa o tome što podupire”, rekla je May zastupnicima nakon objave rezultata glasanja.

“…ništa o tome kako, pa čak i da li uopće, namjerava ispoštovati referendumsku odluku britanskog naroda”, dodala je.

Veliki poraz za vladu

Više od 100 premijerkinih konzervativaca, i onih koji su za brexit i onih koji su za ostanak u EU-u, glasali su protiv sporazuma, nanijevši vladi jedan od najtežih parlamentarnih poraza u nedavnoj povijesti.

Ponižavajući poraz premijerke znači potpuni krah njezine dvogodišnje strategije da pokuša ishoditi prijateljski razvod uz zadržavanje bliskih veza s Unijom nakon što Britanija 29. ožujka napusti EU.

Nada umire posljednja

Glasnogovornik premijerke May rekao je novinarima da odbačeni sporazum s Bruxellesom još uvijek može poslužiti kao osnova za neki budući dogovor s Unijom, no protivnici se s time ne slažu.

“Sporazum o izlasku je mrtav”, rekao je David Jones, bivši konzervativni ministar. “EU će uvidjeti da sada mora ponuditi bolje uvjete Velikoj Britaniji. Ako to ne učini, moramo se okrenuti trgovini prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije” .

Mala sjevernoirska stranka DUP, koja održava premijerkinu manjinsku vladu ali je glasala protiv sporazuma, najavila je da će podržati May na glasanju o povjerenju.

I konzervativci koji su zagovarali brexit, ali i protivili premijerkinom planu, rekali su da će glasati za ostanak May na dužnosti.

Vodeći dužnosnici EU-a upozorili su nakon odkuke parlamenta na rizik kaotičnog brexita.

Čelnici EU-a ne žele da Britanija izađe bez dogovora

“Rizik od neurednog izlaska Ujedinjene Kraljevine je povećan nakon večerašnjeg glasovanja. Iako to ne želimo, Komisija će se nastaviti pripremati kako bi Europska unija bila potpuno za to spremna”, izjavio je predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk dao je naslutiti da je ostanak Britanije u Uniji najbolja opcija. “Ako sporazum nije moguć i nitko ne želi izaći bez dogovora, tko će onda smoći hrabrosti i reći koje je jedino pozitivno rješenje?”, poručio je preko twittera Donald Tusk.

May je najavila da će se sastati s oporbom kako bi odlučili što dalje. No, njezini protivnici iz svih dijelova političkog spektra ustraju u tome da je sporazum mrtav.

“Nakon dvogodišnjih propalih pregovora, parlament je donio svoju presudu i ta je presuda apsolutno uvjerljiva”, rekao je Corbyn.

“Njezino glavno načelo djelovanja, a to je odgađanje i poricanje, došlo je do kraja”, dodao je.

Ostaje nekoliko scenarija

Sada Velikoj Britaniji ostaje više scenarija, od raspisivanja novih izbora, odgode roka za izlazak, novog referenduma do brexita bez sporazuma, mogućnosti koje se pribojavaju obje strane zbog kaosa koji bi mogao nastati naglim raskidanjem veza koje su stvarane tijekom 45-godišnjeg britanskog članstva. Također je moguće i odustajanje od odluke o napuštanju EU-a.

Za britanske parlamentarce najspornija je odredba o tzv. “backstopu”, zaštitnom mehanizmu koji jamči da neće biti tvrde granice na irskom otoku u slučaju da se do isteka prijelaznog razdoblja ne dogovori novi sporazum koji će omogućiti da se izbjegne ponovna uspostava graničnih kontrola između Irske i Sjeverne Irske.