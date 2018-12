NOVO GLASANJE O BREXITU: Glasnogovornik Therese May kaže kako će parlament glasati 21. siječnja

Britanska premijerka ima turneju po europskim gradovima kako bi dobila dodatna jamnstva Unije

Britanski parlament glasovat će do 21. siječnja sljedeće godine o sporazumu o Brexitu koji je britanska premijerka Theresa May postigla s EU-om, objavio je u utorak njezin glasnogovornik.

PRIJELOMNA VIJEST! Europski sud odlučio – Velika Britanija može jednostrano povući svoju odluku o izlasku iz EU-a

Dodatna jamstva

Glasovanje je trebalo biti održano danas, ali May je u ponedjeljak objavila da će od tog rasporeda odustati kako bi dobila dodatna jamstva Europske unije koja bi osigurala da britanski parlament prihvati sporazum. May želi što prije riješiti sve nesuglasice oko sporazuma i planira od čelnika Europske unije dobiti potrebna jamstva prije 21. siječnja, rekao je glasnogovornik novinarima.

“Vlada će se pobrinuti da to pitanje vrati pred zastupnike Donjeg doma prije 21. siječnja”, rekao je glasnogovornik. Upitan znači li to da će se glasovati do tog datuma, odgovorio je: “Tako je.”

MAY ODLUČNO BRANI BREXIT: ‘Svakom žilicom svog bića znam da je put kojim sam išla najbolji za moju zemlju’

Turneja po Europi

Glasnogovornik je također kazao da je May ranije u utorak održala produktivan sastanak s nizozemskim premijerom Markom Rutteom, na svojoj prvoj postaji turneje po europskim gradovima. May i Rutte su se suglasili da će raditi na tome kako bi se prevladala postojeća situacija, rekao je glasnogovornik.