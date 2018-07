BRITANSKI MINISTAR ZA BREXIT PODNIO OSTAVKU: Davis ne želi biti ‘nevoljki sudionik’ u planovima za napuštanje Europske unije

Ostavku su pozdravili zagovornici Brexita iz Konzervativne stranke koji smatraju da planovi May da zadrži što bliskije trgovinske veze s EU izdaju njihovu želju za potpunim prekidom s EU-om.

Britanski ministar za Brexit David Davis podnio je ostavku jer, kako je naveo, ne želi biti “nevoljki sudionik” u planovima premijerke Therese May za napuštanje Europske unije, čime je zadao snažan udarac premijerki koja nastoji prekinuti nesuglasice među svojim ministrima.

Postoji li mogućnost opoziva Therese May?

Ostavku su pozdravili zagovornici Brexita iz Konzervativne stranke koji smatraju da planovi May da zadrži što bliskije trgovinske veze s EU izdaju njihovu želju za potpunim prekidom s EU-om. Osim toga, Davisova ostavka nameće pitanje može li May dobiti podršku parlamenta za svoj plan izlaska iz EU i postoji li mogućnost njezina opoziva. Ostavka je, kako se čini, potaknula i druge da krenu Davisovim putem, samo dva dana nakon sastanka održanog premijerkinoj rezidenciji Chequers na kojemu su trebale biti nadvladane duboke podjele zbog Brexita. Devet mjeseci prije nego što bi Britanija trebala napustiti Uniju i samo tri mjeseca prije roka za postizanje sporazuma s EU, May se našla pod snažnim pritiskom EU-a i brojnih tvrtki koji od nje traže da pokaže svoje pregovaračko stajalište.

Davis, euroskeptik koji je prije dvije godine imenovan na čelo ministarstva osnovanoga nakon glasovanja Britanaca o napuštanju Europske unije, posljednjih je mjeseci nekoliko puta prijetio da će podnijeti ostavku zbog neslaganja s premijerkom May. “Opći smjer politike u najboljem će nam slučaju donijeti loš pregovarački položaj, koji će možda čak biti i neizbježan”, napisao je Davis u ostavci. Kritizirao je premijerkinu odluku da zadrži “opća pravila” s Europskom unijom, koja održavaju pravila i propise unutar Unije, istaknuvši da bi time “Europskoj uniji predala kontrolu nad velikim dijelovima britanskoga gospodarstva te da time sigurno neće vratiti nadzor nad zakonima u britanske ruke”.

Izdaja obećanog potpunog raskida s EU?

Davis smatra da je u nacionalnom interesu da na dužnosti ministra za Brexit bude osoba koja čvrsto vjeruje u premijerkin pristup, a ne tek “nevoljki sudionik”. May je na pismo odgovorila ističući da se ne slaže s njegovom “ocjenom politike koja je dogovorena na sastanku kabineta u peta” te mu je zahvalila na njegovu radu. Ostavku je podnio i Steve Baker, Davisov zamjenik koji je mnogim zagovornicima Brexita pružao vjeru u proces, potvrdili su izvori iz vlade, a mediji su izvijestili i o ostavci i zamjenice ministra Suelle Braverman. U petak je u premijerkinoj rezidenciji Chequesu održan sastanak na kojemu je May, kako se činilo, uvjerila najglasnije zagovornike Brexita u kabinetu, među kojima je bio i Davis, da podupru njezin plan da zatraži “slobodnu trgovinu robe” te da održi bliske trgovinske veze s EU.

May je dobila potporu drugoga istaknutoga zagovornika Brexita, ministra okoliša Michaela Govea koji je u nedjelju rekao da dogovoreno pregovaračko stajalište nije savršeno, ali kako vjeruje da se njime vraća kontrola u britanske ruke. I drugi zastupnici Konzervativne stranke u parlamentu kritizirali su “mirovni sporazum” i Chequersa, ističući da će po premijerkinim planovima Brexit biti samo nominalan, izdaja onoga što smatraju svojim obećanjem o potpunom raskidu s Europskom unijom. Njihovi prigovori nameću pitanje može li May dobiti potporu parlamenta za svoje planove, bude li tijekom ove godine postignut ikakav sporazum s EU-om, a neki su čak i najavljivali da bi mogli protiv nje pokrenuti i opoziv. Vođa zagovornika Brexita u Konzervativnoj stranci Jacob Rees-Mogg rekao je da Davisova ostavka dokazuje da je njihova zabrinutost utemeljena.