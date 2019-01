BRITANSKI MEDIJI BIJESNI NA PREMIJERKU: ‘Theresa May je ponižena u Bruxellesu’

Europski čelnici odbacili su uvođenje novih, pravno obvezujućih jamstava u sporazum, no uvjerili su May da taj dokument neće trajno vezati Britaniju za europska pravila

Pokušaje britanske premijerke Therese May da od Europske unije dobije jamstva za svoj sporazum o brexitu njezini su protivnici u petak proglasili sramotnim neuspjehom koji nije pomogao u ublažavanju otpora prema tom dogovoru u britanskom parlamentu.

Pobuna u stranci

Europski čelnici odbacili su uvođenje novih, pravno obvezujućih jamstava u sporazum, no uvjerili su May da taj dokument neće trajno vezati Britaniju za europska pravila. Jedan izvor tvrdi kako May nije imala zadovoljavajuć odgovor kad su je europski čelnici upitali što doista želi.

Britanska premijerka u srijedu je preživjela pobunu u svojoj stranci, pobijedivši na glasovanju o povjerenju u parlamentu. Na summitu u Bruxellesu je tražila pomoć od EU nakon što je priznala da njezin sporazum postignut prošli mjesec ne bi dobio podršku u britanskom parlamentu.

Promjene u sporazumu o Brexitu

“Čini se da premijerka nije uspjela uvesti značajne promjene oko svog sporazuma o brexitu”, istaknuo je glasnogovornik oporbenih laburista Keir Starmer.

“Ne možemo ovako nastaviti. Premijerka mora idući tjedan na dnevni red vratiti glasovanje o sporazumu i dati parlamentu da ponovno preuzme kontrolu”, dodao je. Originalno glasovanje o brexitu trebalo se održati u utorak 11. prosinca, no May ga je otkazala zbog nedovoljne podrške među zastupnicima.

Ponižena u Bruxellesu

Britanski mediji pišu kako je May u Bruxellesu ponižena.

“Europski čelnici odbacuju njezinu ideju spašavanja posrnulog sporazuma”, piše Guardian.

Tvrda granica

“Nož u backstop: europski čelnici poručili premijerki da se goni”, pišu novine Sun, referirajući se na privremeno pravno rješenje koje jamči otvorenost irske granice, ali stavlja Sjevernu Irsku u ponešto drugačiji trgovinski aranžman od ostatka Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanci se u sklopu te garancije obvezuju poštovati europsko gospodarsko zakonodavstvo dok se ne osmisli bolji put za izbjegavanje “tvrde granice” između dviju Irski.

Prvi korak?

Njemačka kancelarka Angela Merkel i drugi čelnici odbacili su mogućnost ponovnog otvaranja pregovora o britanskom izlasku 29. ožujka.

Britanija je u političkoj krizi i ne zna se kako će se brexit odviti. Scenariji su razni – od kaotičnog brexita bez dogovora, do novog glasovanja o članstvu u EU-u.

David Lidington, zamjenik premijerke Therese May, pozdravio je summit kao prvi korak. No njezini protivnici smatraju ga neuspjehom.

May se vraća

“Mislim da smo sinoć svjedočili potpunom neuspjehu britanske pregovaračke pozicije koja je ogoljena”, kazao je Nigel Farage, jedan od glavnih boraca za brexit.

Diplomati najavljuju da bi se May mogla vratiti po drugi krug jamstava, ovaj put s “pravnom snagom”, a neki su kazali kako su je spremni saslušati i udovoljiti joj.

No čelnici su upozorili i da je EU spremna da Britanija izađe bez dogovora, radije nego da riskira svoj sustav bliske integracije.

Spas sporazuma

“Otkazali smo trenutak istine. Vratit će se u siječnju”, poručio je jedan europski diplomat.

“Nema mnogo toga što možemo učiniti da spasimo sporazum. Ako ne uspije, to će biti zato što nema volje u britanskom parlamentu”, zaključio je.