BRITANSKI KONZERVATIVCI DANAS DOBIVAJU NOVOG LIDERA: Boris Johnson na korak i do mjesta premijera

Bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, prema očekivanjima, bit će u utorak izabran za nasljednika premijerke Therese May na mjestu čelnika vladajuće Konzervativne stranke, čime bi bio samo jedan korak i dan od imenovanja na mjesto premijera Velike Britanije.

Stranka će objaviti rezultate poštanskog glasovanja svojih 160 tisuća članova za čiju su se naklonost natjecali Johnson i ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt.

Obećao izlazak iz EU po svaku cijenu

Johnson je čvrst favorit u utrci da u srijedu naslijedi May na mjestu čelnika vlade Velike Britanije. May je ostavku podnijela nakon što nije uspjela uvjeriti zastupnike da podrže sporazum o brexitu koji je dogovorila s Bruxellesom. Johnson je obećao da će zemlja, sa sporazumom ili bez njega, napustiti Europsku uniju do odgođenog datuma izlaska 31. listopada.

U razgovoru za britanski list Daily Express, rekao je kako će se posljednje tri godine, otkako je Britanija malom većinom izglasala napuštanje EU-a, “činiti kao loš san”, ako dobije mandat za formiranje nove vlade. Johnson je rekao i da će za njega biti prioritet postizanje trgovinskog sporazuma sa SAD-om.

