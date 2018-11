BRITANSKA VLADA PODRŽALA BREXIT: ‘Nacrt sporazuma je najbolji koji se mogao ispregovarati’

Krajni ishod za Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje nejasan: scenariji se kreću od mirnog razvoda do odbijanja premijerkinog sporazuma, što bi moglo dovesti do njezina odlaska s dužnosti i napuštanja EU-a bez sporazuma, ili drugog referenduma

Britanska premijerka Theresa May izjavila je u srijedu navečer nakon maratonske sjednice vlade posvećene nacrtu sporazuma o Brexitu da je to “najbolje što se moglo ispregovarati” te da je vlada odlučila da treba podržati taj sporazum, prenosi BBC.

“Nacrt sporazuma je najbolji koji se mogao ispregovarati”, rekla je May u kratkom obraćanju novinarima nakon što je dobila potporu ministara za taj sporazum. “Kolektivna odluka kabineta jest da vlada treba podržati nacrt sporazuma”, kazala je ona istaknuvši da je to “u nacionalnom interesu” te da je to sporazum koji ispunjava obećanje referenduma.

Najavila je da će dati izjavu u parlamentu u četvrtak. “Čvrsto vjerujem glavom i srcem da je ovo odluka koja je u najboljem interesu cijelog Ujedinjenog Kraljevstva”, zaključila je May.

Zasad se ne zna kada bi parlament mogao glasovati o sporazumu. Za potvrdu sporazuma u parlamentu May je potrebno oko 320 od 650 glasova.

May, koja se prvotno protivila Brexitu i koja je došla na dužnost premijerke nakon referenduma, stavila je na kocku svoju budućnost radi sporazuma za koji se nada da će riješiti probleme i omogućiti napuštanje EU-a uz zadržavanje najbližih mogućih veza.

Protivljenje sporazumu o Brexitu raste

May je u srijedu dobila potporu svojih ministara za nacrt sporazuma o Brexitu, ali je suočena s rastućim protivljenjem dijela zastupnika i saveznika koji kažu da on ugrožava vladu i jedinstvo Ujedinjenog Kraljevstva. Politička urednica BBC-a izjavila je da je gnjev među zastupnicima koji podržavaju Brexit u premijerkinoj Konzervativnoj stranci tako velik da će oni vrlo vjerojatno pozvati u četvrtak na izglasavanje nepovjerenja May kao čelnici stranke.

May je hvalila svoj sporazum uoči sastanka s ministrima, ali protivnici u njezinoj stranci tvrde da je to predaja EU-u i da će ga oni srušiti. Sjednica vlade počela je u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu i trajala je pet sati, što je izazvalo nagađanja da May možda ne uspijeva uvjeriti svoje saveznike da nacrt sporazuma treba dati u parlament.

“Visoki dužnosnik iz redova konzervativaca kaže mi da je gnjev onih koji podržavaju Brexit tako velik da se čini vjerojatnim da će doći do poziva za izglasavanje nepovjerenja sutra – pisma stižu”, kazala je BBC-jeva politička urednica Laura Kuenssberg.

Glasanje o nepovjerenju britanskoj premijerki može biti pokrenuto ako 15 posto zastupnika iz redova Konzervativne stranke, odnosno 48 zastupnika, uputi pisma predsjedniku Odbora 1922 u kojima traži takvo izjašnjavanje.

Krajni ishod za Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje nejasan: scenariji se kreću od mirnog razvoda do odbijanja premijerkinog sporazuma, što bi moglo dovesti do njezina odlaska s dužnosti i napuštanja EU-a bez sporazuma, ili drugog referenduma.

May, koja se prvotno protivila Brexitu i koja je došla na dužnost premijerke nakon referenduma, stavila je na kocku svoju budućnost radi sporazuma za koji se nada da će riješiti probleme i omogućiti napuštanje EU-a uz zadržavanje najbližih mogućih veza.

May je uvjerila ministre da prihvate svježe postignut tehnički sporazum o brexitu, a koji predviđa da se o teškom pitanju granice s Irskom pregovara ponovno u srpnju 2020., nakon prijelaznog perioda kada Velika Britanija već istupi iz Europske unije.

Diplomatski izvori iz EU-a u Bruxellesu otkrili su da će u srpnju 2020. dvije strane moći dogovoriti novi sporazum o granici s Irskom, no ako to ne bi uspjeli London će moći birati između dviju opcija.

Prva je produljenje tranzicijskog razdoblja, možda do kraja 2021., a druga sporazum o carinama za cijeli prostor Ujedinjene Kraljevine (UK) u kojem bi carine i propisi u Sjevernoj Irskoj bili usklađeniji s onima u EU, kazali su izvori.

Premijerka May, koju nazivaju najslabijim britanskim liderom u generaciji, daje sve od sebe da parlament odobri sporazum prije datuma predviđenog za Brexit, 29. ožujka 2019. Zagovornici Brexita u Mayinoj konzervativnoj stranci optužuju je da je dogovorila loš sporazum, da je popustila Bruxellesu i najavljuju da će glasati protiv.

Sjevernoirska Demokratska unionistička stranka (DUP) koja održava na životu Mayinu manjinsku vladu zabrinuto prati hoće li premijerka postići prihvaćanje sporazuma u parlamentu.

“Iz onoga što smo vidjeli i čuli ne vjerujemo da je sporazum najbolji”, kazao je Jeffrey Donaldson, zastupnik DUP-a pa objasnio: “Sporazum bi mogao voditi raspadu Ujedinjene Kraljevine (UK), a to je nešto za što ne možemo glasati”. Za Europsku uniju suočenu s nizom izazova zadnjih godina, od dužničke do migrantske krize, gubitak Velike Britanije najveći je udarac u 60 godina gradnje europskog jedinstva nakon dva svjetska rata.

Predaja?

Nacrt sporazuma o razdruživanju ključan je za izlazak Velike Britanije iz EU, no nepoznanica je kakav će biti konačan ishod jer scenariji su šaroliki, od mirnog ‘razvoda’ do pobune koja bi ugrozila gospodarstvo, srušila premijerku May ili čak vodila u novi referendum o izlasku ili ostanku u EU.

May se nada da će Britanija napustiti Europsku uniju, ali s njom očuvati najtješnje moguće veze. May se žestoko borila da razvrgne 46 godina članstva u EU bez štetnih posljedica za trgovinu, ali njezin kompromisni plan zabrinjava i zagovornike brexita i proeuropljane i škotske nacionaliste, sjevernoirsku stranku koja joj održava vladu, a konačno zabrinuti su i ministri u Mayinoj vladi.

Njezin bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, zagovornik Brexita, optužio je May da je prodala UK i najavio da će se protiv toga boriti. “To je vazalski” pakt, rekao je Johnson i najavio da će glasati protiv neprihvatljivog sporazum te poručio “Odbacite ga” pa ustvrdio “Prvi put u tisuću godina postojanja, ovaj parlament neće imati pravo na glasa o zakonima kojima će se upravljati zemljom”.

Brexit će peto najveće svjetsko gospodarstvo uvesti u nepoznato i mnogi strahuju da će podijeliti Zapad koji se već bori s nekonvencionalnim vladanjem američkog predsjednika Donalda Trumpa i rastućim utjecajem Rusije i Kine. Neki poslovni krugovi, međutim, vrlo pozitivno gledaju na sporazum koji je May dogovorila.

“Čini mi se da ga trebamo podržati i učiniti da djeluje. Nama je potrebna sigurnost”, rekao je Juergen Maier, britanski direktor kompanije Siemens i ocijenio da je “to jedini moguć sporazum i zato je bolje prihvatiti ga, možda ga pomalo podešavati i malo pomalo on će funkcionirati”.

Pristaše Brexita ocjenjuju da će razdruživanje donijeti kratkoročnu nestabilnost, no dugoročno će omogućiti UK-u da dogovori nove globalne trgovinske sporazume.

Završetak pregovora mogao bi voditi sazivanju izvanrednog summita EU 25. studenoga na kojem bi sporazum bio potvrđen. Vrijeme pritišće i Bruxelles i London jer britanski parlament i parlamenti članica moraju potvrditi sporazum prije datuma brexita, 29. ožujka 2019. I London i Bruxelles trebaju sporazum koji će osigurati protok trgovine između najvećeg na svijetu trgovačkog bloka i UK-a u kojem se nalazi najveće međunarodno financijsko središte.