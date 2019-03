BRITANSKA PREMIJERKA U PROBLEMIMA: Nikad nesigurniji ishod Brexita, a strahuje se i od utjecaja na izbore za europski parlament

Prema mišljenju Komisije, odgoda do početka izbora za Europski parlament (EP) 23. svibnja ne bi predstavljala problem. Velika Britanija u tom slučaju ne bi sudjelovala na izborima za Europski parlament i primjenjivala bi se nova raspodjela mjesta u EP-u

Rok od 29. ožujka za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije sve je bliže, a britanski parlament još nije prihvatio dogovoreni sporazum o razdruživanju pa će predstojeći dani biti burni. Moguće je nekoliko ishoda.

Posljednji tjedan mogao bi završiti tako da Britanija dogovori kratku ili dugu odgodu Brexita, iziđe iz Unije bez sporazuma ili čak odustane od svega.

Vladin prijedlog

RASPRAVA O BREXITU – PONEDJELJAK, 25. OŽUJKA – Britanski zastupnici trebali bi raspravljati o vladinu prijedlogu u kojem se navodi da je parlament razmotrio izvješće premijerke Therese May od 15. ožujka u kojem je predstavila predstojeće korake vlade u pogledu Brexita, uključujući plan da se zatraži odgoda.

Vjerojatno će iznijeti amandmane na taj prijedlog s alternativnim rješenjima. Među njima bi trebao biti prijedlog da se odobri Mayin sporazum samo ako ga se bude stavilo na referendum. Premda amandmani nisu zakonski obvezujući, umjesto jednostavno da vrše politički pritisak na May da promijeni strategiju, zastupnici bi mogli putem amandmana pokušati promijeniti pravila rada parlamenta kako bi vladi oduzeli kontrolu nad Brexitom.

Mogli bi čak putem amandmana zatražiti glasanje o opozivu članka 50. Lisabonskog ugovora kako bi poništili cijeli proces Brexita.

Najmanje 75 zastupnika

TREĆE GLASANJE O MAYINOM SPORAZUMU – UTORAK, 26. OŽUJKA ILI SRIJEDA, 27. OŽUJKA? May je kazala da namjerava organizirati treće glasanje parlamenta o svojem sporazumu. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je da je moguće odobriti Britaniji kratku odgodu Brexita ako parlament idući tjedan usvoji sporazum o razdruživanju.

Vlada tek treba odrediti datum tog glasanja, iako je jedan vladin izvor rekao da bi glasanje u četvrtak, samo dan prije zakonskog roka za Brexit, bilo “malo tijesno”. Najvjerojatniji je utorak.

Predsjednik donjeg doma parlamenta John Bercow odlučio je da vlada ne može staviti na glasanje prijedloge koji su u biti jednaki onima koji su već dva puta odbačeni, ali ne očekuje se da bi to moglo spriječiti treće glasanje ako ga zastupnici budu željeli.

May treba na svoju stranu privoljeti najmanje 75 zastupnika da sporazum prođe. U ovom trenutku to se ne čini vjerojatnim, ali više bi ih moglo promijeniti mišljenje zbog prijetnje neuređenog Brexita bez sporazuma.

‘Moraju odlučiti kako dalje’

INDIKATIVNO GLASANJE – Prošli tjedan, Mayin de facto zamjenik, David Lidington, obećao je da će, ne bude li sporazum prihvaćen i bude li izgledna duga odgoda Brexita, vlada dati vremena parlamentu da razmotri kako dalje.

“U takvom scenariju vlada bi bila spremna pokrenuti proces u dva tjedna nakon Europskog vijeća u ožujku kako bi omogućila donjem domu da pokuša postići većinu o tome kako dalje”, rekao je. To je protumačeno kao tzv. indikativno glasanje pri čemu bi zastupnici glasali o nizu mogućih ishoda Brexita kako bi se vidjelo postoji li većina za bilo koju opciju.

May je kazala također da će, ako njezin sporazum ne prođe, parlament “morati odlučiti kako dalje”. Zastupnici bi mogli pokušati, putem amandmana u ponedjeljak, 25. ožujka, prisiliti vladu da idući tjedan održi indikativna glasanja budu li zabrinuti da se to inače ne bi dogodilo.

Moguće opcije

IZVANREDNI SUMMIT EU-A – ČETVRTAK, 28. OŽUJKA? Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je da, bude li potrebno, on neće oklijevati sazvati summit EU-a idući tjedan. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt rekao je da bi, ako Mayin sporazum ne bude odobren idući tjedan, EU mogao idući tjedan održati izvanredni summit kako bi ponudio Britaniji dugu odgodu s potencijalno nepovoljnim uvjetima kao što je održavanje drugog referenduma.

BREXIT BEZ SPORAZUMA? – PETAK, 20. OŽUJKA – Britanija treba po zakonu izići iz EU-a u 23 sati GMT u petak 29. ožujka. Ako se ne postigne sporazum ili ne dogovori odgoda, kratka ili duga, to će se dogoditi automatski.

ZAKON O PROMJENI DATUMA IZLASKA – Ako May uspije dobiti potporu parlamenta za svoj sporazum o razdruživanju i dogovori odgodu Brexita s EU-om, parlament mora donijeti zakon o promjeni zakonskog datuma povlačenja prije 29. ožujka. To se može izvesti putem sekundarnog zakonodavstva (statutarnog instrumenta) i potrebno je odobrenje obaju doma parlamenta. Vlada očekuje da bi se to moglo izvesti za jedan ili dva dana.

‘Razvlačenje zbrke’

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je u četvrtak britansku premijerku Theresu May da će se Britanija suočiti s neuređenim Brexitom ako parlament ne usvoji njezin sporazum s EU-om u trećem pokušaju idući tjedan.

Samo osam dana prije predviđenog izlaska Britanije iz EU-a, May je uputila zadnji poziv čelnicima 27 zemalja članica da joj omoguće odgodu Brexita do 30. lipnja zbog čega “osobno žali”.

Očekuje se da će joj čelnici EU-a dati dva dodatna mjeseca kako bi organizira izlazak iz Unije bez problema, ali samo pod uvjetom da britanski parlament usvoji njezin sporazum.

“Moramo biti jasni prema sebi, našim britanskim prijateljima i našem narodu”, rekao je Macron po dolasku na jednodnevni summit.”Prvo smo dvije godine pregovarali o sporazumu o izlasku. O njemu se ne može ponovno pregovarati. Drugo, u slučaju još jednog ‘ne’ na glasanju u Britaniji idemo prema izlasku bez sporazuma. Svi to znaju.”

Europski čelnici ne smiju dopustiti da se razvlači ta zbrka oko Brexita, istaknuo je Macron.

Izbori za europski parlament

May je kazala da još uvijek radi na dobivanju potpore parlamenta za svoj sporazum, koji predviđa bliske ekonomske veze s EU-om nakon Brexita.

“Kratka odgoda dala bi parlamentu vremena da donese konačnu odluku u skladu s rezultatima referenduma”, rekla je premijerka.

Prema mišljenju Komisije, odgoda do početka izbora za Europski parlament (EP) 23. svibnja ne bi predstavljala problem. Velika Britanija u tom slučaju ne bi sudjelovala na izborima za Europski parlament i primjenjivala bi se nova raspodjela mjesta u EP-u. Veće produljenje, koje bi, prema Komisiji, moralo trajati najmanje do kraja ove godine, znači da Velika Britanija mora organizirati europske izbore, a primjenjivala bi se postojeća raspodjela mjesta u Europskom parlamentu.

Zabrinutost Njemačke

Njemačka kancelarka Angela Merkel je u govoru pred donjim domom njemačkog parlamenta uoči summita EU čelnika izrazila zabrinutost koju dijeli s Europskom komisijom da odgoda koju predlaže May znači da će Britanija i dalje biti članica EU-a tijekom izbora za novi saziv Europskog parlamenta u svibnju.

“Što se tiče datuma 30. lipnja, moramo uzeti u obzir da su u svibnju europski izbori”, istaknula je kancelarka. “To znači da se mora poštovati budućnost i legalnost europskih izbora. No zasigurno možemo pozitivno razgovarati o kratkoj odgodi”.