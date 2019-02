BRITANSKA PREMIJERKA SPRIJEČILA POBUNU: May pristala na moguću odgodu Brexita pa dobila odgodu glasovanja u parlamentu

Nakon mjeseci insistiranja da Britanija mora napustiti EU 29. ožujka, a May je u utorak spomenula mogućnost kratkog produženja tog roka

Nakon što je pristala na moguću odgodu izlaska iz Europske unije, britanska premijerka Theresa May u srijedu je u parlamentu od zastupnika dobila dva tjedna odgode za glasovanje o sporazumu koji je postigla s Bruxellesom, spriječivši time pobunu kojoj je cilj zaustavljanje Brexita bez sporazuma. Oporbeni laburisti najavili su da odsad podržavaju novi referendum o Brexitu, nakon onog iz 2016. na kojem je Britanija odlučila izaći iz EU-a, dajući time priliku biračima da promijene svoje mišljenje.

Nada se da će na glasovanje donijeti izmijenjeni dogovor

To je bilo dovoljno za buran dan u britanskom parlamentu u srijedu. Čak su i ministri iz njezine vlade iskazali spremnost pridruživanju pobuni kako bi se spriječio izlazak bez sporazuma. Zastupnici su na kraju prihvatili vremenske rokove koje je predložila May, no to sada znači da britanski građani i tvrtke neće saznati ni kako ni hoće li uopće njihova država napustiti Europsku uniju do zadnjih tjedana ili dana prije isteka roka.

Nakon što je 15. siječnja odbijen njezin originalan plan u najvećem parlamentarnom porazu u modernoj britanskoj povijesti, May se nada da će uspjeti na glasovanje donijeti izmijenjeni dogovor. To bi se moglo dogoditi najranije idući tjedan, no vjerojatno neće do 12. ožujka.

Premijerka je obećala da će u slučaju odbacivanja i novog sporazuma zastupnici imati priliku glasovati o tome hoće li Britanija napustiti EU bez dogovora ili će se od Bruxellesa zatražiti da se rok odgodi.

Zastupnici su s 502 glasova ‘za’ i 20 glasova ‘protiv’ prihvatili amandman laburističke zastupnice Yvette Cooper koji sadrži premijerkin planirani raspored. Podržala ga je i vlada. Cooper je prije ustupaka premijerke u utorak prikupljala podršku svih stranaka za amandman kojim se htjelo osigurati da parlament dobije šansu blokirati izlazak bez dogovora i tražiti odgodu.

Laburisti razočarani odbacivanjem njihovog plana

U srijedu je odbačen i prijedlog laburista o trajnoj carinskoj uniji s Unijom. Iako je to bilo očekivano, laburisti su ovaj tjedan najavili da bi taj neuspjeh bio okidač za to da počnu podržavati novi referendum.

“Razočarani smo što je vlada odbacila alternativni plan laburista za Brexit”, rekao je glasnogovornik stranke Keir Starmer. “Zbog toga ćemo predložiti ili podržati amandman za novi referendum kako bi se spriječio štetan Brexit konzervativaca”.

Zastupnici su odbili i prijedlog Škotske nacionalne stranke da se Brexit bez dogovora otpiše u svim okolnostima. Većina zastupnika protivi se takvom scenariju, no obećanje May o glasovanju u slučaju odbacivanja izmijenjenog sporazuma s EU-om uvjerio je mnoge da još ne interveniraju. Prihvaćena je i mjera kojom se vladu poziva da zagarantira prava europskih građana u slučaju izlaska bez dogovora. Podržala ju je i vlada.

Macron: za odgodu nužan jasan cilj

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je istaknuo da će EU pristati na odgodu nakon 29. ožujka samo ako London takav zahtjev opravda jasnim ciljem.

“Ako Britanci trebaju još vremena podržat ćemo zahtjev za produljenjem ako bude opravdan novim odlukama Britanaca”, poručio je francuski čelnik na zajedničkoj konferenciji za medije s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Parizu. “No nikako nećemo prihvatiti produljenje bez jasno određenog cilja”.

Francuski dužnosnici kazali su kako bi Pariz pristao na odgodu samo ako bi London predstavio vjerodostojno rješenje, poput raspisivanja izbora, održavanja drugog referenduma ili predstavljanja plana koji je prihvatljiv svim stranama, no potrebno mu je još vremena za dovršavanje.

Merkel je naglasila kako se slaže s Macronom, iako se on činio fleksibilniji po tom pitanju.

“Ako Britancima treba više vremena, mi to nećemo odbiti, no težimo redovitom rješenju, odnosno pravovremenom izlasku Britanije iz Europske unije”, rekla je njemačka čelnica.

