ZAOŠTRAVA SE DIPLOMATSKI RAT BRITANIJE I RUSIJE, MAY NAREDILA: ‘Protjerat ćemo 23 ruska diplomata i zamrznuti imovinu’

Došlo je do najveće eskalacije odnosa između Britanije i Rusije od kraja Hladnog rata.

Velika Britanija će protjerati 23 ruska diplomata kao odgovor na napad nervnim otrovom na bivšeg ruskog dvostrukog agenta u južnoj Engelskoj, izjavila je u srijedu premijerka Theresa May dodajući da je to najveće jednokratno protjerivanje u više od 30 godina. May je rekla u parlamentu da će Britanija također zamrznuti rusku državnu imovinu gdje god postoji dokaz da bi se mogla iskoristiti za ugrozu britanskih građana te da će smanjiti razinu izlaslanstva koje će doći na Svjetsko nogometno prvenstvo ovoga ljeta.

Otrovani sovjetskim vojnim otrovom

Bivši špijun Sergej Skripal (66) i njegova kći Julija (33) pronađeni su 4. ožujka u besvjesnom stanju na klupi u gradiću Salisburyju. Prebačeni su u bolnicu i njihovo zdravstveno stanje je i dalje kritično. May je izjavila da su otrovani novičokom – sovjetskim nervnim otrovom koji je razvila vojska. Zatražila je od Moskve da se izjasni je li odgovorna za taj napad ili je izgubila kontrolu nad zalihama te jako opasne tvari.

Rusija je zanijekala upletenost u taj incident i May je kazala parlamentu da Moskva nije pružila vjerodostojno objašnjenje tog napada. “Nema drugog zaključka nego da je ruska država kriva za pokušaj ubojstva gospodina Skripala i njegove kćeri te za ugrožavanje života drugih britanskih građana u Salisburyju”, istaknula je. “To predstavlja nezakonito korištenje sile od strane ruske države protiv Ujedinjenog Kraljevstva”.



Rusija prijeti uzvratnim mjerama

May je kazala da je protjerivanje 23 diplomata, identificiranih kao neprijavljenih obavještajaca, najveće jednokratno protjerivanje u više od 30 godina te da će to degradirati ruske obavještajne sposobnosti u Britaniji u idućim godinama. “Zamrznut ćemo rusku državnu imovinu gdje god imamo dokaz da bi se mogla iskoristiti za ugrozu života ili imovine britanskih građana “, kazala je. Po njezinim riječima, nijedan ministar niti član kraljevske obitelji neće doći na Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji.

Ruski veleposlanik u Britaniji Aleksander Jakovenko upozorio je u srijedu London da će Rusija poduzeti recipročne mjere ako Britanija protjera ruske diplomate, javila je novinska agencija RIA.