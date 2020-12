BRITANIJA ĆE MALO POPUSTITI ZA BOŽIĆ: Na nekoliko dana uvode tzv. ‘božićni mjehurić’; Evo što planira ostatak Europe

Ova je godina bila daleko od obične i svečane, ali kako se godina bliži kraju, mnoge su se europske vlade trudile izbjeći stroge blokade tijekom božićnih blagdana

Poticaj za spas proslave božićnih blagdana dolazi unatoč činjenici da su i drugi vjerski festivali – uključujući kršćanske – posljednjih mjeseci obilježeni u drugačijem ozračju nego li je do sada bilo uobičajeno, prenosi CNN.

Vlada Velike Britanije objavila je u utorak planove za privremeno ublažavanje ograničenja za koronavirus na pet dana, od 23. do 27. prosinca, omogućavajući do tri domaćinstva da zajedno slave u “božićnim mjehurićima”. To znači da će se male grupe obitelji i prijatelja moći osobno, fizički, sastati, što će biti vjerojatno prvi put u nekoliko mjeseci. “Ove će godine Božić biti drugačiji”, rekao je premijer Boris Johnson. “Mnogi od nas žude provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima, neovisno o vjeri ili podrijetlu, a opet ne možemo zaboraviti na oprez. Virus ne zna da je Božić.” Ranije je Johnson upozorio da iako je blagdansko razdoblje možda “sezona za veselje… sezona je i za oprez prilikom veselja, posebno sa starijom rodbinom”.

Popuštanje s mjerama za Božić

Poruka da bi stroža jesenska pravila mogla dovesti do opuštenijeg božićnog razdoblja ponavlja se u cijeloj Europi.

U Francuskoj je potkraj listopada uvedena druga nacionalna blokada, ali unatoč tome što su nevažna poduzeća u cijeloj zemlji zatvorena, vlada je posebnom odredbom dopustila prodaju božićnih drvca. Usporavanje širenja virusa znači da će zaključavanje Francuske početi s ublažavanjem ovog vikenda, izjavio je u utorak predsjednik Emmanuel Macron. Ograničenja bi se mogla dodatno ukinuti 15. prosinca, ako dnevni broj slučajeva padne ispod 5000, a u bolničkim interventnim jedinicama bude samo 2000-3000. “Stoga ćemo opet moći putovati bez odobrenja, uključujući putovanje između regija, i provesti Božić s obitelji”, rekao je Macron.

Talijani bi mogli uživati u Božiću

U govoru ranije ove jeseni, talijanski premijer Giuseppe Conte rekao je da bi Talijani mogli uživati u Božiću ako se pridržavaju državnih ograničenja u vezi Covida-19. No, otada su dužnosnici dali oprezniju notu. Sandra Zampa, podtajnica talijanskog Ministarstva zdravstva, izjavila je 11. studenoga da vlada želi izbjeći velike božićne zabave. Umjesto toga, rekla je da će okupljanja vjerojatno biti ograničena na blisku rodbinu poput roditelja, djece i braće i sestara. Irska vlada namjerava ublažiti ograničenja za gotovo dva tjedna oko božićnog razdoblja i razmatra dopuštanje okupljanja do tri domaćinstva za praznike, rekao je u srijedu zamjenik premijera Leo Varadkar državnoj radioteleviziji RTE. Njemačka kancelarka Angela Merkel u listopadu je zatražila od javnosti poštivanje socijalnih ograničenja kako bi se očuvala proslava Božića u zemlji. “Moramo učiniti sve da se virus ne širi nekontrolirano. Svaki dan je sada važan”. Njemački zastupnici trenutačno razmatraju nacrt prijedloga kojim bi do 10 ljudi moglo zajedno proslaviti Božić i Novu godinu.

SIMBOL OČAJA OBOLJELIH OD COVIDA-19: Fotografije premorenog liječnika koji grli zaraženog djedicu postale su viralne

Drugačije obilježavanje blagdana

Otkako je epidemija započela, širom Europe obilježili su se Pasha, Uskrs, Ramazanski bajram, Kurban-bajram, Roš Hašana i Diwali. Svi su obilježeni tiho te ni jedan od blagdana, neovisno o kojoj religiji se radi, nije privukao žar nadahnut izgledom za pandemijski Božić.

Anjana Singh (48) vodi Amikal, hinduističku zajednicu u Berlinu. Singh je organizirao cjelodnevnu virtualnu proslavu Diwalija da bi zamijenio tradicionalnije svečanosti ovog studenog. “Božić bi se također mogao lako proslaviti putem interneta”, dodala je. “Kroz digitalnu platformu svi možemo biti zajedno, ali možemo biti sigurni.” Osjećaj da su neki festivali prioritet nad drugima postoji i u Britaniji. Mnogi su muslimani u sjevernoj Engleskoj bili zatečeni u srpnju kada je vlada ograničila kretanje ljudi u nekim područjima, samo nekoliko sati prije nego što je trebao započeti Ramazanski bajram. Elizabeth Oldfield, direktorica kršćanskog Theosa, rekla je za CNN da se važnost Božić širi izvan same religije, što ga čini nacionalnim i svjetovnim događajem, ali i duhovnim. “Božić je manje bit [kršćanske] teološke godine u usporedbi s Uskrsom”. Ove godine, istaknula je, “kršćani nisu mogli obilježiti Veliki petak ili proslaviti Uskrsnu nedjelju, što je za većinu kršćana zaista važno.”. Ovdje se uopće ne radi o religiji, već o nacionalnom identitetu, građanskom identitetu.”Također, ističe da vlade znaju da velik broj ljudi slavi Božić u Europi, u usporedbi s drugim vjerskim danima.

Otkazani božićni sajmovi

Bez obzira na vladine napore, neka obilježja europskog Božića već su otkazana zbog Covida-19. U Belgiji su otkazani svi božićni sajmovi, kao i u njemačkom gradu Kölnu. Bečki sajam “božićnih snova”, božićni sajam u Strasbourgu i božićna sajam u Baselu održavaju se usprkos pandemiji. Dana 10. studenoga Estonija je najavila da će biti otkazani svi događaji u zemlji, uključujući božićne zabave, iako je vlada dodala da je: “Proslava Božića s obitelji, naravno, dopuštena.” U Britaniji je vladina medicinska savjetnica Susan Hopkins napomenula da će, ako se ljudi miješaju tijekom božićne stanke, svi morati ponovno smanjiti svoje kontakte nakon praznika. No, drugi stručnjaci vjeruju da ljudi uopće ne bi trebali riskirati okupljanje za praznike. “Nismo se žrtvovali devet mjeseci da bismo sve to bacili na Božić”, objavio je na Twitteru Gabriel Scally, gostujući profesor javnog zdravstva na Sveučilištu u Bristolu. Epidemiologinja Shikta Das slaže se sa Scally. “Pandemija će ostati ovdje. Vlada daje sve od sebe, ali ove odluke neće pomoći. Uključit ćemo se nakon Božića, a stopa R će rasti”, rekao je Das za CNN.

Kanada je zabilježila nagli porast slučajeva koronavirusa u tri tjedna otkako su njezini građani u listopadu proslavili Dan zahvalnosti. Njegov najveći grad, Toronto, zatvoren je početkom ovog tjedna.

STIGLA JE ZIMA: Temperature u debelom minusu, do sutra ponegdje i više od 30 cm snijega, a Dalmaciji prijete bujične poplave

Potreba za druženjem

Ako Europa odluči proslaviti Božić ublažavanjem zaključavanja, u novoj godini možda će se platiti cijena.

Kanada je zabilježila nagli porast slučajeva koronavirusa u tri tjedna otkako su njezini građani u listopadu proslavili kanadski Dan zahvalnosti. Njegov najveći grad, Toronto, vratio se u zatvor početkom ovog tjedna.

Dr. Mike Ryan, izvršni direktor SZO-ovog programa za hitne slučajeve u zdravstvu, rekao je da je zemlja upozoravajuća priča za blagdane: “Pitanje je imate li bolest pod dovoljnom kontrolom za početak i možete li, u određenom smislu, dopustiti ljudima malo više slobode preko božićnog razdoblja, koje generira osjećaj samopouzdanja i osjećaja radosti u zajednici, koja je ljudima sada potrebna – ne dopuštajući da virus ponovo bukne unutar naših zajednica”.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.