BRITANCI U GADNIM PROBLEMIMA: Vlada se raspada, ministri ne žele podržati sporazum o Brexitu na kojeg je pristala premijerka

Britanska premijerka Theresa May dobila je težak udarac u četvrtak kada je nekoliko ministara izašlo iz njezine vlade zbog nacrta sporazuma o brexitu za koji pokušava dobiti potporu svoje stranke, parlamenta i zemlje

Samo nešto više od 12 sati nakon što je May objavila da je njezina vlada pristala na sporazum, ostavke su podnijeli ministar za brexit Dominic Raab, ministrica rada i mirovinskog sustava Esther McVey, ministar za Sjevernu Irsku Shailesh Vara i državna tajnica za brexit Suella Braverman, izjavivši da ne mogu podržati dogovor o brexitu.

“Prije svega, odredbe predloženog sporazuma nisu u skladu s obećanjima koja smo dali zemlji u našem manifestu na zadnjim izborima”, rekao je Raab.

“To je stvar javnog povjerenja”, kazao je. “Ne mogu podržati predloženi sporazum.”

Njegova ostavka bacit će Ujedinjeno Kraljevstvo u političku krizu baš u vrijeme kada May pokušava dobiti potporu za sporazum o brexitu.

Također će dovesti do neizvjesnosti glede budućeg smjera brexita: scenariji se kreću od mirnog razvoda do odbijanja premijerkinog sporazuma, što bi moglo dovesti do njezina odlaska s dužnosti i napuštanja EU-a bez sporazuma, ili drugog referenduma.

Raab je rekao da ne može podržati premijerkin plan jer regulatorni režim za Sjevernu Irsku “predstavlja vrlo stvarnu prijetnju integritetu Ujedinjenog Kraljevstva”, prenosi BBC.

Dodao je da će dogovori o zaštitnom mehanizmu, tzv. “backstopu”, čija je svrha sprječavanje povratka tvrde irske granice, rezultirati time da će EU imati zadnju riječ glede britanskog napuštanja Unije.

“Nijedna demokratska zemlja nije nikad pristala na takav režim nametnut izvana bez bilo kakve demokratske kontrole nad zakonima koji će se primjenjivati i bez mogućnosti odlučivanja o izlasku iz tog aranžmana”, napisao je Raab u svom pismu o ostavci.

Ostavke padaju jedna za drugom

Nakon Raaba ostavku je podnijela ministrica rada i mirovinskog sustava Esther McVey.

“Sporazum koji ste jučer iznijeli vladi ne poštuje rezultat referenduma”, napisala je McVey u pismu May.

Prije njih, kao prvi član vlade, ostavku je podnio ministar za Sjevernu Irsku Shailesh Vara koji je kritizirao sporazum o brexitu u svom pismu o ostavci, napisavši da to ostavlja Ujedinjeno Kraljevstvo “na pola puta i bez vremenske odrednice kada ćemo konačno biti suverena nacija”.

Laburisti kažu da nakon Raabovog odlaska May više nema ovlasti

I dok se britanska vlada osipa, glavna oporbena Laburistička stranka priopćila je u četvrtak da premijerka više nema ovlasti nakon Raabovog odlaska.

“Vlada se raspada pred našim očima nakon što je drugi put ministar za brexit odbio podržati premijerkin plan”, rekao je Jon Trickett, jedan od bliskih suradnika laburističkog čelnika Jeremyja Corbyna.

“Ovo je dvadeseti ministar koji odlazi iz vlade Therese May tijekom njezine dvije godine na dužnosti. Theresa May više nema ovlasti i očito je nesposobna donijeti sporazum o brexitu koji bi podržala njezina vlada, a kamoli parlament i naš narod.”

Protivljenje sporazumu o brexitu raste

Zasad se ne zna kada bi parlament mogao glasovati o sporazumu. Za potvrdu sporazuma u parlamentu May je potrebno oko 320 od 650 glasova.

May, koja se prvotno protivila brexitu i koja je došla na dužnost premijerke nakon referenduma, stavila je na kocku svoju budućnost radi sporazuma za koji se nada da će riješiti probleme i omogućiti napuštanje EU-a uz zadržavanje najbližih mogućih veza.

May je u srijedu dobila potporu svojih ministara za nacrt sporazuma o brexitu.

Politička urednica BBC-a izjavila je u srijedu da je gnjev među zastupnicima koji podržavaju brexit u premijerkinoj Konzervativnoj stranci tako velik da će oni vrlo vjerojatno pozvati u četvrtak na izglasavanje nepovjerenja May kao čelnici stranke.

Glasanje o nepovjerenju britanskoj premijerki može biti pokrenuto ako 15 posto zastupnika iz redova Konzervativne stranke, odnosno 48 zastupnika, uputi pisma predsjedniku Odbora 1922 u kojima traži takvo izjašnjavanje.

May je uvjerila ministre da prihvate svježe postignut tehnički sporazum o brexitu, a koji predviđa da se o teškom pitanju granice s Irskom pregovara ponovno u srpnju 2020., nakon prijelaznog perioda kada Velika Britanija već istupi iz Europske unije.

Diplomatski izvori iz EU-a u Bruxellesu otkrili su da će u srpnju 2020. dvije strane moći dogovoriti novi sporazum o granici s Irskom, no ako to ne bi uspjeli London će moći birati između dviju opcija.

Prva je produljenje tranzicijskog razdoblja, možda do kraja 2021., a druga sporazum o carinama za cijeli prostor Ujedinjene Kraljevine (UK) u kojem bi carine i propisi u Sjevernoj Irskoj bili usklađeniji s onima u EU, kazali su izvori.

Premijerka May, koju nazivaju najslabijim britanskim liderom u generaciji, daje sve od sebe da parlament odobri sporazum prije datuma predviđenog za brexit, 29. ožujka 2019.

Tusk najavio izvandredni summit o brexitu

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk najavio je u četvrtak ujutro da će se summit čelnika 27 zemalja članica EU-a sastati na izvanrednom summitu u nedjelju, 25. studenoga, kako bi razgovarali o nacrtu sporazuma o izlasku Velike Britanije.

“Ako se nešto izvanredno ne dogodi, imat ćemo summit Europskog vijeća kako bismo završili i formalizirali sporazum o brexitu u nedjelju, 25. studenoga s početkom u 9,30”, rekao je Tusk, nakon što je primio glavnog europskog pregovarača Michela Barniera.