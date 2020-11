BRITANCI TVRDE DA JE PUTIN OBOLIO OD PARKINSONOVE BOLESTI; Iz Kremlja stigao žestok demantij: ‘To je neviđena glupost’

Britanski tabloidi su na temelju ponašanja Vladimira Putina tijekom jednog intervjua zaključili kako on boluje od Parkinsonove bolesti, a nakon demantija iz Kremlja, ruski mediji su se počeli šaliti s tim nagađanjima

Vladimir Putin boluje od Parkinsonove bolesti. Zaključak je to kojeg su donijeli novinari dvaju britanskih tabloida, Daily Maila i The Suna prateći ponašanje tijekom nedavnog intervjua predsjednika Ruske Federacije s tamošnjim medijima. Oni su, naime, primijetili da je tijekom intervju imao “nemirne noge” te da su mu se ruke tresle dok je uzimao čašu, ali i da se u jednom trenutku izvalio u stolici.

Pozivaju se i na ranije tvrdnje da ga njegova ljubavnica, Alina Kabajeva te kćeri Marina i Katarina, pokušavaju nagovoriti da se zbog zdravlja povuče iz politike. No, one su toliko udaljene od javnog života da većina Rusa ne zna niti kako one izgledaju.

Hrpa spekulacija

Ranije se spekuliralo kako je Putin imao srčani ili moždani udar. Jedno ga vrijeme zaista nije bilo u javnosti, a tada se nagađalo da je operirao herniju diska, zbog položaja ruku pri hodu – lijeva u pokretu, a desna miruje. Obavještajni su stručnjaci tada tvrdili da je to posljedica treninga u KGB-u, a “medicinari”, pak, da je riječ o “najavi” moždanog udara.

Ruski mediji nisu na to reagirali sve dok se nije oglasio glasnogovornik iz Kremlja, Dmitrij Peskov. “To je neviđena glupost. Predsjednik je savršenog zdravlja i ni o kakvoj ostavci ne razmišlja”, poručio je Peskov i dao materijala tamošnjim novinarima da se sprdaju s vijestima sa zapada.

Osigurao doživotnu vladavinu

Putin je nedavno progurao izmjene Ustava po kojima bi nakon isteka sadašnjeg mandata, 2024., mogao kandidirati za još najmanje dva šestogodišnja mandata, čime bi na čelu Rusije bio do 2036. odnosno do svoje 83. godine. Olakšanje je to za političku elitu koja ne želi nikakve promjene, jer, prema jednom tumačenju, Putin sad ima dovoljno vremena za stvaranje svog nasljednika, a i o odlasku s dužnosti će moći sam odlučivati.