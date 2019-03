BRITANCI SU PRED TOTALNIM KOLAPSOM, ŠTO SADA? Ovo su potencijalni scenariji u noćnoj mori zvanoj Brexit

Theresa May je rekla da sada treba smisliti ‘alternativni način kako dalje’ koji ‘gotovo sigurno’ uključuje sudjelovanje Velike Britanije na izborima za Europski parlament u svibnju

Plan o izlasku Velike Britanije iz Europske unije britanske premijerke Therese May odbijen je treći puta u petak, što će dovesti do daljnjeg sukoba između Vlade i zastupnika Donjeg doma. Plan izlaska Therese May, koji je dio sveukupnog plana za napuštanje Europske unije, dobio je 344 glasa protiv i 286 glasa za, piše Business Insider.

Neizvjesna budućnost

Prethodna dva glasovanja za širi plan izlaska doživjela su neuspjeh i to s velikom marginom. Međutim, premijerka se nadala da će joj odvajanje ugovora o izlasku, koji se nosi s problemima ‘razvoda’ s Europskom unijom od političke deklaracije, koji se nosi s budućnosti odnosa Europske unije i Velike Britanije, moglo osigurati dovoljno glasova.

Izglasavanje sporazuma o povlačenju osiguralo bi Theresi May kratko produljenje Brexita do sredine svibnja, ali neuspjeh plana doveo bi do daljnje neizvjesnosti o budućnosti Brexita s obzirom da se bliži 12. travanj, datum izlaska Velike Britanije iz Unije.

Europsko Vijeće objavilo je u petak popodne kako će održati hitan sastanak na vrhu 10. travnja kako bi se vidjelo kako dalje.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2019

Indikativni glasovi

U ponedjeljak, parlament će održati drugi krug indikativnih glasova, proces u kojem član parlament preuzima kontrolu nad dnevnim redom parlamenta i održava seriju neobvezujućeg glasovanja kako bi se vidjelo kakva vrsta izlaska, ako ikakva, bi dobila podršku zastupnike, a implikacije tog glasovanja mogle bi biti ključne.

Parlament očajnički pokušava pronaći kompromis koji bi mogao dobiti većinu u Donjem domu parlamenta. Prva serija indikativnih glasova održana je u srijedu. Nijedan plan nije dobio podršku većine u trenutku prvog neobvezujućeg glasovanja. Međutim, osam opcija koje su bile u srijedu vjerojatno će biti svedene na dvije ili tri u ponedjeljak kako će konkurentski kampovi za blaži oblik Brexita tražiti kompromis.

Isto tako, postoji mogućnost preferencijalnog sustava glasovanja koji bi mogao prisiliti jednu od opcija da se ispostavi kao favorit.

Carinska unija?

Plan koji će vjerojatno u ponedjeljak dobiti većinu glasova u ponedjeljak je onaj za stalnu carinsku uniju, koja je u srijedu izgubila za samo 8 glasova. Postoji nekoliko desetaka zastupnika koji bi bili voljni dati podršku stalnoj carinskoj uniji ukoliko bi druge blaže opcije Brexita bile maknute sa stola.

Ukoliko bi parlament izglasovao carinsku uniju, postavlja se pitanje bi li se moglo pokrenuti pregovaranje o takvom sporazumu. Europska unija bi gotovo sigurno bila voljna ponovo otvoriti političku deklaraciju i uključiti stalno članstvo u carinsku uniju kao uvjet budućeg odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a. Premijerka bi zasigurno nerado bila za tu opciju. Naime, članstvo u carinskoj uniji dobilo je podršku 265 zastupnika, ali samo 33 zastupnika njezine stranje. May je svjesna da bi kretanje prema stalnoj carinskoj uniji bilo toliko podijeljeno u konzervativnim redovima da bi moglo podijeliti stranku na dva dijela.

Druga mogućnost, ako May sama nije voljna prihvatiti opciju carinske unije, onda u tom slučaju parlament može zaobići izvršnu vlast i sam donijeti zakon koji će to omogućiti. Nejasno je kako bi to parlament mogao učiniti, ali članovi parlamenta već su jednom preuzeli kontrolu nad dnevnim redom Donjeg doma kako bi pokrenuli postupak indikativnih glasova i gotovo je sigurno kako će to ponovo učiniti.

Izbori?

Razgovori o mogućim izborima dominiraju u Westminsteru. Theresa May je izjavila, nakon što njezin plan nije dobio dovoljno glasova, ‘kako se boji da su dosegnuli granice tog procesa u Donjem domu’ dajući na znanje kako su izbori stvarna mogućnost.

Problem nije u tome što Laburistička stranka ne bi glasovala protiv toga, oni su proveli posljednje dvije godine tražeći izbore, stoga bi vodstvo moglo dobiti podršku svojih zastupnika. Međutim, prema Zakonu o određenom vremenu britanskog Donjeg doma potrebni su glasovi dvije trećine svih zastupnika da bi došlo do općih izbora.

To se vjerojatno neće dogoditi, s obzirom da većina torijevca ne žele da ih Theresa May predvodi u još jednim parlamentarnim izborama i bilo bi nevjerojatno da za to glasaju dokle god je ona na čelu stranke. To čini tu mogućnost gotovo nevjerojatnom, no ne i nemogućom.

Dugotrajno proširenje?

U ovom trenutku, Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti EU s ili bez dogovora 12. travnja. Theresa May je sama ukazala da parlament neće dopustiti takav ishod. Stoga, oni moraju ili odobriti njezin plan za napuštanjem Unije – možda sa stalnim članstvo u carinskoj uniji – ili moraju do 12. travnja tražiti od EU puno dulje produljenje članka 50, vjerojatno do kraja ove godine barem.

Theresa May je rekla da sada treba smisliti ‘alternativni način kako dalje’ koji ‘gotovo sigurno’ uključuje sudjelovanje Velike Britanije na izborima za Europski parlament u svibnju