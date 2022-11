277. je dan rata u Ukrajini

U Kijevu od nedjelje snijeg, u zemlji restrikcija struje

Litva Ukrajini donirala generatore

Kadirov: 'Ništa nas neće zaustaviti'

14.02 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je video slanja raketa Brimstone 2 ukrajinskim snagama. Brimstone 2s su precizno navođene rakete izvorno dizajnirane za napade zrak-zemlja. Prema Ministarstvu obrane, ukrajinske oružane snage ih koriste za gađanje oklopnih vozila i tenkova. Prevezene su iz RAF Brize Norton u Oxfordshireu.

Šef NATO-a pohvalio njemačku podršku za Ukrajinu ususret sastanku u Bukureštu

12.09 - Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg je za nedjeljno izdanje njemačkog dnevnog lista Welt pohvalio njemačku podršku obrani Ukrajine od ruske invazije, dva dana prije sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica Saveza u Bukureštu. "Snažna podrška Njemačke čini odlučujuću razliku", rekao je Stoltenberg. Njemačku su ranije višestruko kritizirali viši ukrajinski dužnosnici zbog tromosti u pružanju vojne opreme i zato što je odbijala slati teško naoružanje. Stoltenberg je izjavio da njemačka oprema spašava živote u Ukrajini. No, dodao je i da "svi moramo zadržati našu potporu za Ukrajinu i povećati je". Među naoružanjem koje je Njemačka dostavila Ukrajini je i suvremeni protuzračni sustav Iris-T, namijenjen obrani od ruskih napada raketama i bespilotnim letjelicama. Iduće godine, Njemačka bi trebala poslati dodatna tri. Stoltenberg je kazao da ruski predsjednik Vladimir Putin na nazadovanje svoje vojske reagira "povećanom brutalnošću". Kao primjer za to je naveo gađanje ukrajinske energetske infrastrukture ususret zimi. "Putin pokušava iskoristiti zimu kao oružje, no neće uspjeti", dodao je šef NATO-a.

Estonski ministar: Rusija nije kritično oslabljena ratom

12.08 - Estonski ministar obrane Hanno Pevkur ne vjeruje da je Rusija kritično oslabljena čak ni nakon 9 mjeseci rata u Ukrajini. "Moramo biti iskreni i jasni: Ruska mornarica i zrakoplovstvo manje-više veliki su kao i prije rata", rekao je Pevkur za dpa tijekom posjeta Berlinu. Premda su ruske kopnene snage izgubile značajnu snagu, imat će "prije ili kasnije" veličinu koju su imale prije 24. veljače kad su počeli ofenzivu - ili čak i veću. Rusija će također naučiti iz svojeg vojnog iskustva u Ukrajini, tvrdi on: "Nema razloga vjerovati da je prijetnja iz Rusije na bilo koji način smanjena ili da je prijetnja NATO-u smanjena". Estonija na obranu sljedeće godine planira potrošiti 2,84 posto svojeg bruto domaćeg proizvoda, rekao je. U 2024. svota će rasti do 3,2 posto - mnogo više od općeg cilja NATO-a od 2 posto. Za potporu ukrajinskoj vojsci već je dano oko 1 posto bruto domaćeg proizvoda, rekao je. Pevkur je upozorio protiv "umora od rata" zapadnih država. "Upravo to Rusija želi postići ... Rusija je spremna dulje trpjeti", rekao je.

Kijev očekuje jak snijeg

11.26 - Danas se u glavnom gradu Ukrajine predviđa jak snijeg. Posljednjih tjedana padao je slab snijeg, ali očekuje se da će se uvjeti pogoršati i temperature pasti znatno ispod nule. Stanovnica Kijeva Jaroslava Antipina objavila je na Twitteru jutarnje novosti u kojima kaže da je njezin dio grada danas imao struju samo 10 minuta. Ruski napadi na energetsku infrastrukturu znače da su tisuće ljudi ostale bez struje ili vode u ledenim uvjetima.

Rusija 'vjerojatno' neće izvršiti proboj u Donjecku nakon velikih gubitaka u mornarici

11.18 - Ministarstvo obrane objavilo je nove dnevne obavještajne podatke. Tvrde da su se u gradovima Pavlivka i Vuhledar u istočnoj regiji Donjecka odvijale "intenzivne borbe" tijekom posljednja dva tjedna, ali da je "malo teritorija promijenilo vlasnika". Ministarstvo obrane kaže da su obje strane predane bitci za Donjeck s velikim angažmanom snaga s obje strane. Donjeck je jedna od nekoliko regija za koje je Kremlj održao "referendume" kako bi ih učinio dijelom Rusije. Iako se ogorčene borbe nastavljaju, Ministarstvo obrane dodaje, "Rusija vjerojatno neće moći koncentrirati dovoljno snaga da bi postigla operativni proboj". Mornaričko pješaštvo (marinci) Vladimira Putina također je pretrpjelo "teške gubitke", prenosi Sky News.

Eksplozije u Krivij Rih

8:54 - Eksplozije se čuju u nedjelju u gradu Krivij Rih, u regiji Dnjipro, javlja ukrajinska medijska kuća Strana.

"Čuju se eksplozije u Krivij Rihu", objavila je medijska kuća na svom Telegram kanalu.

Ranije su se sirene za uzbunu oglasile u regijama Dnjipro, Kirovograd, Poltava i Čerkasi. Sirene za uzbunu uključile su se i u gradu Zaporožje pod kontrolom Kijeva.

Kadirov: 'Idemo samo naprijed i ništa nas neće zaustaviti'

8:40 - Ramzan Kadirov, vođa Čečenije, oglasio se na Telegramu i poručio da je rezultat specijalne operacije za njega potpuno uništenje manifestacija sotonizma.

“Oni koji gledaju u prošlost ne vide budućnost. Dopustite da malo parafraziram jedan poznati citata jer vrlo točno opisuje naš današnji susret s braćom. Idemo samo naprijed i ništa nas neće zaustaviti”, napisao je Kadirov.

“Rezultat specijalne operacije za nas je potpuno uništenje manifestacija sotonizma: vraga, bandera, nacista… Njihova prava bit je nedostatak ljudskosti, moralnih načela i širenje zliih duhova. Stoga su za nas sotonisti. Pobijediti ih je naš cilj i zadatak”, napisao je Kadirov.

Čečenski predsjednik objavio je na društvenim mrežama i snimku novog oružja i opreme koju su dobili pripadnici specijalne postrojbe Ahmat. Riječ je o oklopnim vozilima BORZ, koja su naoružana mitraljezima Degtjarjova.

8:35 - Ministarstvo energetike sinoć je izvijesilo kako je Litva poslala šest kamiona sa 114 generatora Ukrajini od ukupno 252. Litva navodno priprema svoj sljedeći paket humanitarne pomoći u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura za podršku ukrajinskom energetskom sustavu. Ukrajina je 14. studenog primila novu seriju vojne pomoći iz Litve, uključujući dvanaest oklopnih transportera M113, od kojih je deset naoružano samohodnim minobacačima 120 mm, a dva su opremljena radarima za upravljanje paljbom.

U Kijevu od nedjelje snijeg, u zemlji restrikcija struje

8:20 - U Kijevu se od nedjelje očekuje obilni snijeg, dnevne i noćne temperature padaju ispod nule, a milijuni ljudi u gradu i oko njega ostali su bez struje i grijanja. Mrežni operater Ukrenegro priopćio je u nedjelju da su proizvođači struje mogli pokriti samo tri četvrtine potreba potrošača zbog čega je uvedena restrikcija i isključenja širom zemlje.

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je restrikcija struje u 14 od 27 ukrajinskih regija i u Kijevu, za "više od 100.000" potrošača u svakoj regiji. "Ako potrošnja poraste navečer, broj prekida može se povećati", rekao je Zelenskij u noćnom videoobraćanju. "To još jednom pokazuje kako je važno štedjeti energiju i trošiti je racionalno", rekao je.

Sergej Kovalenko, glavni operativni direktor tvrtke YASNO, koja Kijev opskrbljuje strujom, rekao je da se stanje u gradu popravlja, ali je i dalje "dosta teško". Naznačio je da bi građani u danu trebali imati najmanje četiri sata struje. "Ako niste imali barem četiri sata struje protekli dan, pišite DTEK Kyiv Electric Networks, kolege će vam pomoći da shvatite u čemu je problem", napisao je Kovalenko na svojoj Facebook stranici.

YASNO je maloprodajna podružnica DTEK-a, najvećega ukrajinskoga privatnog dobavljača energije. Zadnje rusko bombardiranje u srijedu prouzročilo je dosad najteže štete u sukobu - milijuni ljudi u Ukrajini ostali su bez svjetla, vode i grijanja. Rusija kaže da ne cilja civilno stanovništvo, a Kremlj tvrdi da su ruski udari na energetsku infrastrukturu posljedica nespremnosti Ukrajine na pregovore.

U rijetkoj javnoj svađi među ukrajinskim čelnicima, Zelenskij je u petak kritizirao kijevskoga gradonačelnika jer je napravio, kako je rekao, loš posao što se tiče hitnih skloništa za pomoć onima bez struje i grijanja nakon ruskih napada. Ukrenergo je priopćio da će se nestanci struje nastaviti i pozvao na ograničeno korištenje električne energije.

"Željeli bismo vas podsjetiti da sada svaki Ukrajinac u čijem je domu vraćena struja može pomoći drugima da je brže ponovno dobiju, jednostavno štedljivo trošeći struju", stoji u priopćenju u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Očekuje se da će snijeg u Kijevu, gradu koji je prije rata imao 2,8 milijuna stanovnika, nastaviti padati do sredine tjedna, dok se predviđa da će temperature ostati ispod nule.