BRITANCI ODOBRILI PFIZEROVO CJEPIVO PROTIV KORONAVIRUSA! ‘Spremni smo započeti cijepljenje početkom sljedećeg tjedna’

Velika Britanija je prva država na svijetu koja je odobrila uporabu Pfizerova cjepiva protiv COVIDA-19

Velika Britanija postala je prva zapadna zemlja koja je službeno odobrila novo cjepivo protiv koronavirusa, čime je započela put izlaska iz pandemije, javlja Business Insider. Cjepivo koje su razvili američka farmaceutska kompanija Pfizer i njemački biotehnološki laboratorij BioNTech može se koristiti u Velikoj Britaniji, nakon što je Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) potpisala odobrenje. Vijest je potvrdio britanski ministar zdravstva Matt Hancock.

“MHRA je službeno odobrila cjepivo Pfizer/BioNTech protiv COVIDA-19. Zdravstveni sustav je spreman započeti cijepljenje početkom sljedećeg tjedna. Velika Britanija je prva država na svijetu koja ima klinički odobreno cjepivo za opskrbu”, izjavio je.

Rekordno brzo odobrenje

MHRA u svojoj odluci navodi kako Pfizerovo cjepivo štiti od COVIDA-19 te da je sigurno. Pfizer je podatke o razvoju, uključujući i veliko kliničko ispitivanje s 43.661 dobrovoljacem, na kojima je zabilježena 95-postotna učinkovitost, predao regulatorima 23. studenoga. Dok regulatorne agencije drugih zemalja diljem svijeta još uvijek pregledavaju podatke i odlučuju o registraciji cjepiva, MHRA je to već izvela neobično brzo. No, tvrde kako to nije ugrozilo postupak temeljite procjene sigurnosti cjepiva.

Naručili 40 milijuna doza

Pfizer i BioNTech sami planiraju isporučiti 50 milijuna doza cjepiva baziranog na mRNA tehnologiji, odnosno genskom materijalu, širom svijeta do kraja ove godine. U sljedećoj godini planiraju proizvesti više od milijardu doza, a Velika Britanija je već naručila 40 milijuna bočica. Pripremljena su i skladišta s posebnim uvjetima. Ovo će se cjepivo davati u dvije doze s dvotjednim razmakom, no nije poznato koliko dugo nakon cijepljenja traje imunitet i sprječava li cijepljenje širenje virusa na druge ljude. No, sam postupak i brzina kojom je ono osmišljeno potaknula su pitanja i o razvoju lijekova za druge bolesti.

“Ako dokažemo da cjepiva možete napraviti za manje od godinu dana, u redu, zašto to ne bismo mogli učiniti s drugim lijekovima, s lijekovima protiv raka?”, pitao se izvršni direktor Pfizera Albert Bourla.

