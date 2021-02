BRITANCI NE PLANIRAJU COVID PUTOVNICE, ALI: ‘Budu li druge države zahtijevale potvrdu o cijepljenju to ćemo omogućiti’

Britanski ministar zadužen za cjepiva Nadhim Zahawi u utorak je rekao kako će Britanija potvrde o cijepljenju davati svojim stanovnicima ukoliko će to zahtijevati druge države, no sami ne planiraju uvesti upotrebu putovnica za cijepljenje u domaću upotrebu

Britanija će svojim stanovnicima dati potvrde o cijepljenju protiv covida-19 budu li ih zahtijevale druge države, premda nije planirano da ih se uvede u upotrebu kod kuće, rekao je ministar zadužen za cjepiva Nadhim Zahawi u utorak. “Međunarodno, budu li druge države zahtijevale potvrdu o cijepljenju, mislim da je ispravno da im to omogućimo”, rekao je Zahawi u intervjuu za BBC.

“Ne planiramo uvesti upotrebu putovnica za cijepljenje u domaću upotrebu. Kao što je premijer opisao, bit će to nacionalni program cijepljenja u kombinaciji s brzim testiranjem, mislim da je to put naprijed”. Zahawi je također rekao da Britanija očekuje da će se opskrba cjepivima povećati sljedeći mjesec. Dodao je kako je uvjeren da će se ispuniti cilj prema kojemu bi 32 milijuna ljudi u glavnim prioritetnim skupinama do kraja travnja dobilo prvu dozu cjepiva. “Vidim mnogo veći opseg u ožujku i travnju – stižu deseci milijuna doza”, rekao je.

Obavezna hostelska karantena

U borbi s epidemijom koja je u Velikoj Britaniji pokosila više od 117.000 ljudi, vlada Borisa Johnsona želi do kraja travnja cijepiti devet skupina stanovništva koje smatra prioritetnima, među kojima su sve osobe starije od 50 godina.

U Britaniji je u ponedjeljak počeo režim obavezne hotelske karantene za putnike iz više desetaka zemalja za koje se drži da su “visoko rizične” u pokušaju da se spriječi širenje novih sojeva koronavirusa. Nova zdravstvena politika zahtijeva da se svi britanski državljani i osobe sa stalnim boravištem koje uđu u Englesku iz 33 visoko rizične zemlje moraju 10 dana samoizolirati u obaveznoj karanteni u odobrenim hotelima te obaviti nekoliko testova na covid-19.

Drugim posjetiteljima iz zemalja trenutno na tzv. “crvenoj listi”, koja uključuje južnoameričke države, Južnoafričku Republiku i Portugal, trenutno je zabranjen ulazak u Britaniju.

