BRITANCI ISTRAŽIVALI SPUTNJIK V I OTKRILI NJEGOVU UČINKOVITOST: Uz sve kontroverze, rusko je cjepivo među najdjelotvornijima

Istraživanje britanskih znanstvenika otkrilo je kako je rusko cjepivo protiv koronavirusa Sputnjik V djelotvorno na 91,6 posto simptomatskih oblika zaraze

Cjepivo Sputnjik V, u vezi s kojim je Rusija bila optužena da nije dovoljno transparentna, djelotvorno je 91,6 posto protiv simptomatskih oblika covida-19, pokazuju rezultati koji su u utorak objavljeni u medicinskom časopisu The Lancet a potvrdili su ih neovisni stručnjaci.

“Proizvodnja cjepiva Sputnjik V kritizirana je zbog njezine brzine, želje da se odmah dođe do rezultata i nedostatka transparentnosti. No rezultati objavljeni ovdje su jasni i dokazana je znanstvena utemeljenost cjepiva”, ocijenila su dvojica britanskih stručnjaka, profesori Ian Jones i Polly Roy u komentaru uz studiju Lanceta. To “znači da u borbi za smanjenje incidencije covida-19 postoji još jedno cjepivo”, istaknuli su ovi stručnjaci koji nisu sudjelovali u istraživanju.

Ovi prvi potvrđeni rezultati o djelotvornosti cjepiva potvrđuju početne tvrdnje Rusije koje je međunarodna znanstvena zajednica jesenas dočekala s nepovjerenjem. Čini se da oni zasad svrstavaju Sputnjik V među najdjelotvornija cjepiva, uz Pfizer/BioNTechovo i Modernino (oko 95 posto) koji se temelje na drukčijoj tehnologiji (glasnički RNK).

Djelotvorni i na starijim osobama

Ovih tjedana u Europi se čuju pozivi da Europska agencija za lijekove (EMA) što prije počne postupak odobravanja Sputnjika V koji se već primjenjuje u Rusiji i još u nekim zemljama, primjerice u Srbiji, Argentini i Alžiru. Rezultati objavljeni u The Lancetu dobiveni su u posljednjoj, trećoj fazi kliničkih ispitivanja cjepiva u kojima je sudjelovalo gotovo 20.000 ispitanika. Kao i uvijek u ovakvim slučajevima, do ovih rezultata je došao tim koji je napravio cjepivo i zatim proveo ispitivanja a oni su prije objavljivanja predočeni neovisnim stručnjacima.

Rezultati pokazuju da Sputnjik V za 91,6 posto smanjuje opasnost od zaraze simptomatskim oblikom covida-19. “Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdila djelotvornost cjepiva kod asimptomatskih slučajeva i kod prenošenja” bolesti, dodaje The Lancet u priopćenju. Usto, pozivajući se na nekih 2000 slučajeva osoba starijih od 60 godina, studija ocjenjuje da je cjepivo, čini se, djelotvorno za tu dobnu skupinu. Napokon, djelomični podaci pokazuju da iznimno dobro štiti od umjerenog i od teškog oblika bolesti.

Učinkovitiji od AstraZenecinog cjepiva

Ruski Sputnjik V je cjepivo s “virusnim vektorom”: osnova su mu drugi virusi koji su učinjeni neopasnima i prilagođeni suzbijanju covida. Ta je tehnika korištena i kod AstraZenecina/Oxfordskog cjepiva koje je djelotvorno 60 posto, objavila je EMA. No za razliku od AstraZenecina cjepiva koje se temelji na adenovirusu čimpanze, ruski Sputnjik V koristi se dvama različitim ljudskim adenovirusima za svako od dvaju ubrizgavanja cjepiva. Kako navode njegovi proizvođači, činjenica da se za docjepljivanje koristi drukčiji adenovirus nego kod prve doze, mogla bi potaknuti bolji imunosni odgovor.

