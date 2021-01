BRITANCE POGODILA OLUJA ‘CRISTOPH’: ‘Napustite domove, opasnost je ogromna’; Premijer upozorio: ‘Pripremite se, nije gotovo’

Otprilike 2000 domova u Greater Manchesteru evakuirano je sinoć zbog poplave koju je izazvala oluja Christoph. Premijer Boris Johnson je obećao da će pomoći svakom dijelu Britanije kako bi se pripremili za još pljuskova sljedeći tjedan, piše Daily Mail.

Policija i vatrogasci surađivali su s gradskim vijećem Manchestera na evakuaciji domova u East Didsburyju, West Didsburyju i Northendenu, dok su ljudi također zamoljeni da napuste domove u dijelovima Ruthina, Sjevernog Walesa i Maghulla zbog porasta poplavnih voda.

Izdana su i četiri ozbiljna upozorenja na poplavu, što znači da postoji opasnost po život u Didsburyju i Northendenu te Maghullu. Na snazi su žuta vremenska upozorenja za oluju, a može biti i do 30 centimetara snijega u sjevernim područjima.

Boris Johnson rekao je da se poduzima sve kako bi se osiguralo da transportne i energetske mreže budu pripremljene kako nestanci električne energije ne bi bili ozbiljni.

Također je pozvao ljude da poslušaju upozorenja ako im se savjetuje evakuacija, dodajući: “Postoje slučajevi kojima sam svjedočio, u kojima su, nažalost, ljudi odlučili ne poslušati savjet i nisu evakuirani.”

