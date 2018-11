BREXIT JE DEFINITIVAN, NEMA ŠANSE ZA DRUGI REFERENDUM: ‘Zauvijek ćemo ostati prijatelji’

“Ako ljudi misle da se još može pregovarati, to nije slučaj. Sporazum koji je na stolu je jedini mogući”

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u nedjelju je pozvao britanske parlamentarce da ratificiraju sporazum o Brexitu što ga je EU postigao s britanskom premijerkom Theresom May, kazavši da je riječ o jedinome mogućem sporazumu.

“Ovo je najbolji mogući sporazum. Pozivam sve one koji ga trebaju ratificirati u Donjem domu britanskoga parlamenta da o tome vode računa. Ovo je najbolji sporazum za Veliku Britaniju, za Europu i jedini mogući sporazum”, rekao je Juncker.

‘Prijatelji zauvijek’

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk istaknuo je da bi EU trebala ratificirati sporazum o Brexitu na vrijeme, do 29. ožujka 2019., dana službenog izlaska te zemlje iz EU-a. Dodao je da bi u budućnosti s Britanijom trebalo “graditi što tješnje partnerstvo”.

“Zauvijek ćemo ostati prijatelji. I jedan dan više od toga”, kazao je Tusk.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare održanoj nakon izvanrednog nedjeljnog summita svih čelnika EU-a o sporazumu o razdruživanju i političkoj deklaraciji o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, ni Tusk ni Juncker nisu željeli nagađati što će se dogoditi ako britanska premijerka izgubi na parlamentarnom glasanju.

“Oni koji smatraju da će, odbacujući sporazum postići neki bolji sporazum, bit će razočarani”, kazao je Juncker.

Ništa od drugog referenduma

Britanska premijerka Theresa May i drugi europski čelnici ocijenili su u nedjelju sporazum o razruživanju Velike Britanije od EU-a najboljim mogućim koji se mogao postići.

“Ako ljudi misle da se još može pregovarati, to nije slučaj. Sporazum koji je na stolu je jedini mogući”, rekla je premijerka May nakon završenog izvanrednog summita o Brexitu.

Ona je iz Bruxellesa pozvala britanske parlamentarce do podrže ovaj sporazum, najavila da će objaviti analizu ispregovaranog i da će o tome razgovarati s građanima, istaknuvši da će zemlja biti izložena “većoj nesigurnosti ako se sporazum odbaci”.

May je također odbacila mogućnost drugog referenduma o Brexitu.

“Oni koji misle da će odbacivanjem ovog sporazuma dobiti bolji bit će razoračani”, izjavio je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.

Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da “ovaj povijesni dan izaziva dvojake osjećaje, s jedne strane je tragično što Ujedinjena Kraljevina napušta EU nakon 45 godina, a s druge strane moramo poštovati volju britanskih građana”, rekla je Merkel.

Plenković: Lekcije su naučene

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju u Bruxellesu da je EU s Velikom Britanijom postigla najbolji mogući sporazum o razdruživanju i da je iluzorno očekivati da će na stol doći neki bolji tekst.

Na pitanje ima li EU neki plan u slučaju da sporazum ne prođe u britanskom parlamentu, Plenković je rekao da sada ne bi niša prejudicirao.

“U ovom trenutku ne bih ništa prejudicirao što će biti sredinom prosinca. Pričekajmo taj trenutak, a ono što je jasno iz nastupa većine kolega jest da je sasvim iluzorno očekivati da će na stol doći neki bolji tekst. Ovo je po meni dobar kompromis, koji je po meni vrlo velikodušan prema Velikoj Britaniji, koja je sama odlučila da želi izići”, rekao je Plenković, dodajući da je britanska premijerka Theresa May u nezavidnoj poziciji budući da se ona u kampanji prije refernduma zauzimala za ostanak u Europskoj uniji.

Ponovio je kako će izlazak najviše pogoditi Veliku Britaniju, ali i EU.

“Unija bez Velike Britanije, stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, nuklearne sile, prvaka slobodne trgovine, ključne zemlje globalno gledajući, više nije ista”, rekao je Plenković.

Izrazio je zadovoljstvo što je ispregovaran sporazum, ali je dodao da nitko nije sretan što je do ovoga uopće došlo.

Plenković je izrazio nadu da će situacija s Brexitom obehrabriti druge zemlje da krenu istim putem.

“Nadam se da će to obeshrabriti druge zemlje. Sve ovo što se događa u Velikoj Britaniji, svi ti procesi, to nikako nije dobro. Oni se ne mogu fokusirati ni na jednu temu, bave se samo s ovim, što je loše. Mislim da je pouka da ovakve teme treba puno bolje tumačiti javnosti i objašnjavati građanima”, rekao je Plenković.

Spomenuo je i britanskog euroskeptičnog zastupnika u Europskom parlamentu Nigela Faragea kao osobu koja je imala najviše utjecaja u ovom pitanju na britansku javnost te podsjetio da je Farage sudjelovao i u referendumskoj kampanji u Hrvatsku za referendum o ulasku u Europsku uniju 2011.

“Prema tome, lekcije su naučene. Sada znamo što se zbiva kada se s pravne strane sve to pokrene. Politički, to ni za koga nije korisno tko bi želio slijediti ovaj scenarij. To je više nego očito”, rekao je Plenković.