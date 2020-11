BRAZIL OBUSTAVIO ISPITIVANJE KINESKOG CJEPIVA: Tvrde da je došlo do štetnih pojava, u institutu iznenađeni odlukom

Notebook Acer Gaming Nitro 5

7.699,00 Kn

NH.Q7JEX.008, 15.6" FHD IPS, Intel Core i5 10300H up to 4.5GHz, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, NVIDIA GeForce GTX1650Ti 4GB, no ODD, UEFI Shell, 2 god - BEST BUY