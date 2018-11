BRAT SILOVAO SESTRU: ‘Rekao mi je da će to napraviti milom ili silom. Rekao je da će me zaklati ako ne budem šutjela’

60-godišnji Borivoje S., osoba s posebnim potrebama od rođenja, sumnjiči se za silovanje 54-godišnje sestre Borice

Zbog sumnje da je u nedjelju navečer u svojoj kući silovao 54-godišnju sestru Boricu S., uhićen je i upućen na psihijatrijsko vještačenje 60-godišnji Borivoje S. iz srpskog sela Donji Katun kod Varvarina. Borivoje je inače osoba s posebnim potrebama još od rođenja, budući da ima poteškoće u razvoju, izvještava Kurir.

“Borivoje je bolestan rođen, ali ovako nešto nisam mogla ni zamisliti da može napraviti. U nedjelju navečer sam otišla kod njega, jer u mojoj kući, koja se nalazi u blizini, nije radio štednjak. Oko 22 sata Borivoje je zaključao vrata i rekao da želi voditi ljubav sa mnom”, rekla je za Kurir potresena Borica.

Nikada prije nije pokušao napraviti nešto slično

S obzirom da Borivoje nikada nije napravio ili pokušao napraviti nešto slično, Borica je bila šokirana nakon izjave te mu pokušala objasniti da mu je sestra i odvratiti ga od ideje.

“Pokušala sam mu objasniti da to ne ide, da sam mu sestra. Odvraćala sam ga, molila sam ga da izbije to iz glave, ali on na to nije obraćao pažnju. Rekao mi je da će to napraviti milom ili silom. Prijetio mi je da će me zaklati ako ne budem šutila. U tom trenutku, pred sobom nisam vidjela svog brata, već neku osobu koja je djelovala kao životinja koja je na sve spremna”, požalila se Borica.

Fizički ju je svladao i silovao

Nakon toga Borivoje ju je napao. S obzirom da je fizički jači, nasilno ju je svladao i silovao.

“Otimala sam se koliko sam mogla, ali on je fizički dosta jači od mene. Dok mi je skidao odjeću, branila sam se, ali me je na svaki moj pokret udario šakom po glavi. Grebao me je po rukama, a ogrebotine su mi još vidljive. Nisam imala snage da se obranim od njega. Plakala sam i molila ga da me pusti, ali nije slušao. Kad je napravio to što je namjeravao, obukla sam se i pobjegla kroz prozor”, rekla je nesretna žena koja je odmah prijavila silovanje policiji.

Brata su joj uhitili, a njoj još uvijek nije jasno zbog čega je to napravio: “Užasno se osjećam, a trebali smo u srijedu slaviti slavu”.