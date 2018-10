BRAMMERTZ TVRDI: ‘I Hrvati, Srbi i Bošnjaci počinili su ratne zločine, potrebna je bolja regionalna suradnja’

Brammertz sugerira bolju regionalnu suradnju u procesuiranju ratnih zločina i u potrazi za nestalima

Glavni tužitelj Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) u Den Haagu Serge Brammertz ocijenio je da su pred haškim sudom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (ICTY), čiji je MICT slijednik, dokazani zločini sve tri strane sukobljene tijekom 90-ih godina, i sugerirao bolju regionalnu suradnju u procesuiranju ratnih zločina i u potrazi za nestalima.

Sve tri strane su počinile zločine

“Mislim da smo pokazali da su sve tri strane počinile zločine i to ne samo tijekom borbe, već uzimajući zatočenike, ubijajući ih, gledajući kako njihovi vojnici siluju ili ne čineći ništa dok su njihovi vojnici uništavali sela i gradove”, izjavio je Brammertz u intervju za TV Prva poslije službenih razgovora sa srbijanskim dužnosnicima.

Brammertz se tijekom dvodnevnog posjeta Beogradu uoči podnošenja redovitog izvješća u Ujedinjenim narodima o suradnji s MICT-om susreo s predsjednikom Srbije, srbijanskom ministricom pravosuđa i glavnom tužiteljicom za ratne zločine, a iz Beograda odlazi uvjeren da će se “raditi na više slučajeva ratnih zločina”, te na potrazi za nestalima, što je ocijenio jednom od ključnih zajedničkih obveza u regiji.

Svima se sudilo po međunarodnom pravu

Brammertz je rekao da se u Den Haagu svima sudilo po međunarodnom pravu, a ne zato što su “ratni heroji”, i rekao da je uvreda za žrtve kako se danas tretiraju mnogi haški optuženici.

“Tko god je osuđen u Den Haagu – osuđen je zbog kršenja međunarodnog prava, a ne zato što je ratni heroj. Sada kada vidim kako se prema nekima od njih odnose – pa, to je uvreda za žrtve, nepoštivanje zakona i ne pomaže pomirbi u regiji”, ocijenio je Brammertz u ekskluzivnom intervjuu za TV Prva.

Osuđenici ne smiju biti prihvaćeni kao heroji

Brammertz drži neprihvatljivim da “ljudi osuđeni za najteže zločine budu prihvaćeni kao heroji u svojim sredinama”.

“To je nešto što snažno osuđujemo, jer toga je sad više nego ranije i to je veoma negativna pojava”, rekao je.

Brammertz je istaknuo da je s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o nestalim osobama.

“To je njemu važno, ali i svima u regiji”, kazao je Brammertz, a ta je ocjena neizravno istaknuta i u priopćenju iz Vučićeva ureda nakon njegova sastanka s Brammertzom.

Treba napredovati po pitanju nestalih

“Brammertz i Vučić suglasili su se da je neophodno posvetiti posebnu pažnju problemu nestalih”, navedeno je u priopćenju.

Vučić je, kako se navodi, ocijenio važnim da “dođe do napretka u suradnji po pitanju nestalih osoba”, a to bi, smatra on, “dovelo do poboljšanja odnosa Srbije i Hrvatske”.

Brammertz je nakon susreta s visokim pravosudnim dužnosnicima u Srbiji rekao da je “oprezni optimist” glede očekivanog procesuiranja više slučajeva ratnih zločina do kraja godine.

Ne zna kada će se pojaviti optužnice vezano za zločine na Kosovu

Komentirajući formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, Brammertz je rekao da “ne zna kad će se pojaviti prve optužnice”.

“Jedino što vam mogu reći je da u potpunosti surađujemo s njima, da je nekoliko iskusnih tužitelja prešlo u taj sud i da im pružamo sve potrebne informacije, ali na njima je kad će podignuti prve optužnice”, objasnio je glavni tužitelj MICT-a.

On je naglasio kako je “jako teško voditi međunarodnu istragu, a poglavito ako ste fizički u Den Haagu, a trebali biste biti na Kosovu”.

“Svjedoci, njihova zaštita, osiguranje dokaza – sve to iziskuje mnogo vremena. Znam i da žrtve žele pravdu, ali bojim se da će potrajati”, ocijenio je Brammertz.