BOSANSKI YOUTUBER PREDLOŽEN ZA DIREKTORA AGENCIJE U BIH: Budućeg zeta Bakira Izetbegovića prati preko 445 000 ljudi

CeriX na svom YouTube kanalu ima preko 445.000 pratitelja, a sadržaj njegovih videa su videoigre

Adnan Cerić, bosanski YouTuber poznatiji kao “CeriX” danas je na sjednici Vijeća ministara BiH predložen za v.d. zamjenika direktora Agencije za statistiku BiH.

Ta informacija potvrđena je za portal Klix, a kako isti portal navodi, Cerić je javnost osim po snimanju videa poznat i kao zaručnik kćeri Bakira Izetbegovića, lidera SDA.

Inače, CeriX je do sada bio zaposlen u Agenciji za statistiku Federacije BiH u IT sektoru. Kako javlja Klix, on na svom YouTube kanalu ima preko 445.000 pratitelja, a sadržaj njegovih videa su videoigre.