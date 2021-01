‘BOSANSKI PROBLEM’, RUKOVANJA, COVFEFE…: Ovo su samo neki od Trumpovih bisera koji su izazvali najviše reakcija javnosti

Kada si predsjednik možeš raditi sve; Ili možda ipak ne?

Nakon Donalda Trumpa, koji je ponekad vrijeđao svoje europske saveznike, ponekad ih otvoreno sabotirao, te uvijek šokirao svojim, u najmanju ruku, nedosljednim i nepredvidivim potezima, EU jedva čeka, kako se to diplomatski formulira, “promjenu političke klime” u Washingtonu nakon što u srijedu prisegne Joe Biden.

No, Trump je za vrijeme svoje ere dokazao kako je sve moguće. lako je moguće da ga ja učinjeno i izgovoreno za mandata i svrgnulo s te predsjedničke pozicije. Jer, u u četiri godine nakupilo se toga poprilično.

Covfefe?

Donald Trump je volio Twitter i tvitanje, ali Twiter je s vremenom prestao voljeti njega. Pamti se zato tipfeler, riječ nastala greškom zbog tipkanja u gluhi noćni sat. Bila je ponoć po lokalnom vremenu kada je Trump napisao: “Unatoč stalnom negativnom medijskom covfefe”.

Svi su se pitali što li je covfefe te kako se i od čega priprema. Google je riječ prepoznao kao samoansku, zaradi sklon svijet odmah je riječ štampao na majice, kupljena je internetska domena covfefe.us. Nakon šestosatnog sna Trump je objavu obrisao, ali je jednako tako, kao čovjek vjeran reality formi, u medijskoj pažnji uživao. Inače, pretpostavka je da je Trump želio napisati ‘medijsko praćenje’, ali se riječ “coverage” pretvorilo u covfefe, prenosi RTL.

Poseban način rukovanja

No, Trumpa će se pamtiti i po osebujnom rukovanju. Muški stisnuti pesnicu nije bila Trumpova opcija. On je izgradio samo svoj stil kojeg je teško opisati, ali ga je lako ismijati. Neki su tu vrst rukovanja usporedili s obaranjem šakama i povlačenjem poluge, natezanjem ‘suparnikove’ ruke, ako već Trump ne vodi za ruku kolege i kolegice ne bi li izbjegao jači stisak. Jedini koji se svojski borio i na kraju natjerao Trumpa na klasično rukovanje bio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Njemačkoj kancelarki Angeli Merkel to nije uspjelo, njen poziv na rukovanje Donald Trump je krajnje nediplomatski jednostavno ‘prečuo’. S obzirom na ‘mekoću’ Trumpova dodira i stiska lako bi se dalo zaključiti da je njemačka kancelarka zapravo imala sreće.

Centar pozornosti

Prije nekoliko godina Trump je prilikom zajedničkog fotografiranja lidera NATO članica u Bruxellesu bezobrazno gurnuo crnogorskog premijera Duška Markovića ne bi li se probio u prvi plan, vjerujući da je samo njemu tu mjesto.

Te prve godine mandata znao bi zaboraviti staviti ruku na srce dok svira američka himna pa ga je na to gurkanjem morala podsjetiti supruga.

“Bosanski problem”

No, posebnu pažnju pridobivao je odnos Trumpa i njegove supruge Melanije. Analiziralo se sve – drže li se za ruku ili ne, tko hoda ispred koga i na kojoj udaljenosti, tko koga gleda i ne gleda, tko s kim putuje i ne putuje, zašto Prva dama kisne dok kraj nje stoji suprug s kišobranom poviše glave.

Javnost je promptno skakala na svaku informaciju izvora bliskih predsjedničkom paru kako godinama ne spavaju skupa. S druge strane kolala je informacija iz istih tih bliskih izvora kako svi agenti Tajne službe znaju što u bračnoj ložnici rade Donald i Melanija kad god bi se čula šifra “Otpadnik i Renesansa raspravljaju o bosanskom problemu”.