BORISA JOHNSONA NIŠTA NE MOŽE POKOLEBATI: ‘Odluka suda nije pravedna, ali ćemo je poštivati, glavno je da provedemo brexit 31. listopada’

Britanski premijer Boris Johnson rekao je u utorak da se ne slaže s odlukom vrhovnog suda koji je proglasio nezakonitom suspenziju parlamenta, ali je naglasio da će odluku poštivati

Britanski vrhovni sud u utorak je proglasio nezakonitom odluku premijera Borisa Johnsona da suspendira rad parlamenta, nakon čega su čelnici oporbe pozvali na njegovu ostavku.

“Moram reći da se uopće ne slažem s onim što su suci utvrdili. Ne mislim da je to pravedno ali naravno to je odluka koju ćemo poštivati, poštivat ćemo pravni proces”, rekao je Johnson britanskim medijima u New Yorku gdje sudjeluje na Općoj skupštini UN-a.

“Glavno je da provedemo brexit 31. listopada… ali parlament će se vratiti i mi ćemo to poštivati”, dodao je.

‘Ovakve stvari ne olakšavaju posao’

Donji dom britanskog parlamenta mogao bi početi zasjedati već u srijedu. Johnson je naglasio da je odluka vrhovnog suda protiv njega zakomplicirala njegove pokušaje da se postigne sporazum o brexitu.

“Ali kako zakon trenutno kaže, Ujedinjeno Kraljevstvo izlazi iz EU-a 31. listopada”, naglasio je Johnson, dodajući: “Radimo na tome (sporazumu). A da budem iskren, ovakve stvari u parlamentu i na sudovima ne olakšavaju nam posao”.

11-člani vrhovni sud jednoglasno je odlučio da je suspenzija bila nezakonita, a predsjednica tog tijela Brenda Hale kazala je kako je Johnsonov čin imao “ekstreman učinak na temelje britanske demokracije”.Izvor iz vlade u Londonu rekao je da Johnson nema namjeru dati ostavku.

‘Nije sposoban biti premijer’

Vođa britanskih laburista Jeremy Corbyn je nakon odluke suda pozvao Johnsona da razmotri svoju poziciju i “postane najkratkovječniji premijer u britanskoj povijesti”, te da raspiše izbore.

Čelnica liberalnih demokrata Jo Swinson kazala je da je odluka potvrdila “ono što već znamo – Boris Johnson nije sposoban biti premijer”, istaknula je Swinson.

Da bi premijer trebao dati ostavku ako se utvrdi da je kraljicu doveo u zabludu slažu se i drugi zastupnici, uključujući i one koje je Johnson izbacio iz Konzervativne stranke zbog protivljenja njegovim planovima vezanim uz brexit.