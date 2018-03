Bivši srbijanski predsjednik Boris Tadić, povodom dolaska Aleksandra Vučića u Zagreb, kazao je kako nije normalno zalagati se za pomirenje s Hrvatskom, a nabavljati oružje i implicirati prijetnje Hrvatskoj oružjem dugog dometa

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je u ponedjeljak srpsko-hrvatske odnose “temeljnima za funkcioniranje regije” i poručio da je “politika isprika” veoma važna, podsjetivši kako su u vrijeme njegova mandata odnosi između dviju država bili “neusporedivo bolji nego danas”.

“Ono što smo u vremenu mog mandata Ivo Josipović (bivši predsjednik Hrvatske) i Jadranka Kosor (bivša hrvatska premijerka) učinili bilo je neusporedivo bolje od odnosa danas. Odnose danas ponovo pokušavamo graditi, a ti odnosi su temeljni za funkcioniranje regije”, rekao je Tadić za regionalnu N1 komentirajući današnji posjet srbijanskog šefa države Hrvatskoj.

“On je predsjednik i s njim se mora razgovarati”

Na pitanje čudi li ga što se u Hrvatskoj raspravlja o tome je li Aleksandra Vučića trebalo pozvati u Zagreb s obzirom na njegove izjave iz 1990-tih, bivši predsjednik Srbije kazao je da neovisno o Vučićevoj ulozi u devedesetima, Hrvatska mora s njim razgovarati jer je on sada predsjednik.

“Kada je u pitanju politika isprika koju Vučić i dalje ne razumije, problem je što se i s hrvatske i bošnjačke strane svi iznova traže isprike. Ja sam napravio te isprike. Slažem se i s bivšom hrvatskom premijerkom Kosor koja je rekla da se Vučić mora osobno ispričati, ali ne kao predsjednik Srbije. Hoće li to učiniti, to je na njemu. Kao predsjednik Srbije sam se ja već ispričao”, rekao je Tadić.

Tadić kaže kako “u vrijeme prethodne vlasti nije bilo histerije oko odlaska u Hrvatsku”, a komunikacija između čelnika dviju država bila je na drugačijoj razini i “bez zapaljivih izjava”, dok se danas “na obje strane pridonosi toj atmosferi”.

“Ne mogu agresivci i nacionalisti pridonijeti miru”

Bivši srbijanski predsjednik kaže kako “nije normalno” zalagati se za pomirenje s Hrvatskom, a nabavljati oružje i implicirati “prijetnje Hrvatskoj oružjem dugog dometa”.

“Morate pokazati da ste za politiku pomirenja, a način na koji naoružavate vojsku mora biti sukladan mirovnoj politici… Ne mogu agresivci i nacionalisti pridonijeti miru, to je temeljni problem”, poručio je Tadić. Bivši predsjednik Srbije smatra da Vučić ne vidi koje su vrijednosti politike isprika i da je to “problem politike koju (Vučić) vodi”.

“Proći će još mnogo godina dok ne shvati zašto je politika isprika važna. Problem je kad političar koji je doprinosio ratnom huškanju ne vidi da je politika isprika potrebna kako bi se pridonijelo normaliziranju odnosa”, naglasio je Boris Tadić, ocijenivši ispriku “elementarnom ljudskom reakcijom”.

“To je fundamentalni doprinos politici pomirenja, to nije nikakvo ponižavanje nacije. Tko to ne razumije, ne razumije ni svrhu politike”, naglasio je bivši srbijanski predsjednik.

“Odnose opterećuju pitanja granica i nestalih”

Tadić je ustvrdio i da srpsko-hrvatske odnose opterećuju pitanja granica i nestalih, te da je tijekom njegova mandata s vodstvom Hvatske napravljen sličan dogovor današnjem, ali je uslijedila promjena vlasti i ništa od dogovorenog nije provedeno.

“Iznimno je važno i teško pitanje za obje zemlje razgraničenje na Dunavu. Ni naša niti hrvatska javnost nisu dovoljno upoznate da je to pitanje trebalo biti ‘zaleđeno’ do ulaska Srbije u EU ili da ga se podvrgne arbitraži. To smo pitanje mogli ostaviti iza sebe još 2012. godine”, rekao je Boris Tadić, komentirajući današnje razgovore predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagrebu.

