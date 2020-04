BORIS JOHNSON POHVALIO SESTRU KOJA MU JE POMOGLA SPASITI ŽIVOT: ‘Šokiralo me je, bio je samo još jedan pacijent’

Medicinska sestra koju je Johnson pohvalio jer mu je pomogla spasiti život: ‘Vrlo ozbiljno shvaćamo sve koji dođu na intenzivnu njegu, njima je to zastrašujuće pa to ne shvaćamo olako’

Boris Johnson bio je samo “još jedan pacijent za čiji smo se oporavak trudili dati sve od sebe”, rekla je medicinska sestra s Novog Zelanda koju je britanski premijer pohvalio jer mu je pomogla spasiti život, piše danas BBC. Premijer je pohvalio Jenny McGee što je bila pokraj njega dok je ležao na odjelu intenzivne njege zaražen koronavirusom “u trenutku kada su stvari mogle otići u bilo kojem smjeru”.

Jenny kaže da nije očekivala da će je Johnson spomenuti i dodaje da ju je to šokiralo. Tvrdi da britanski premijer nije uživao poseban tretman i da je “stvarno trebao” biti na odjelu intenzivne njege. “Vrlo ozbiljno shvaćamo sve koji dođu na intenzivnu njegu, njima je to zastrašujuće pa to ne shvaćamo olako”, rekla je McGee za TVNZ. Rekla je da nije bila “uznemirena” liječenjem premijera. “On je bio samo još jedan pacijent za čiji smo se oporavak trudili dati sve od sebe.”

Pacijenti umiru sami

McGee radi na odjelu intenzivne njege 10 godina i kaže da je bolno gledati pacijente koji umiru bez svojih obitelji i nazvala to “najtužnijim dijelom” svog posla. Medicinske sestre pružaju utjehu pacijentima i “drže ih za ruku” jer zbog koronavirusa nisu sigurni posjeti njihovih voljenih, rekla je McGee.

Nakon što ju je Johnson istaknuo u videu zahvale osoblju NHS-a, McGee iz grada Invercargilla postala je globalno poznata kao “Jenny s Novog Zelanda”. Kaže da je premijerova pohvala stigla “kao iz vedra neba” i prvo je mislila da je prijatelji zafrkavaju. “Nisam mogla vjerovati što je rekao na televiziji”, rekla je.

Kasnije je zaprimila i poruku zahvale premijerke Novog Zelanda, Jacinde Ardern. “Mislim da je nevjerojatna. Rekla je koliko je ponosna na mene i da je zemlja ponosna i bilo je jako dirljivo. To je nešto što neću nikad zaboraviti”, rekla je McGee. Boris Johnson se dobro oporavlja i uskoro će se vratiti na posao, rekao je danas ministar za Sjevernu Irsku, Brandon Lewis.

