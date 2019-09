BORIS JOHNSON ĆE DOBITI PARTNERA U BREXITU BEZ SPORAZUMA: Nizozemci ne žele više nesigurnost oko britanskog odlaska iz EU

Nizozemska ministrica vanjske trgovine rekla je kako treba postojati dobar razlog za novu odgodu brexita

Nizozemci će možda preferirati brexit bez sporazuma, prije nego nesigurnost u pogledu datuma i načina britanskog napuštanja Europske unije, rekla je ministrica vanjske trgovine Nizozemske Sigrid Kaag u intervju, objavljenom u ponedjeljak.

TELEGRAPH OBJAVIO: ‘Boris Johnson pokušat će spriječiti produljenje roka za brexit

Sigurnost lošijeg

“Dolazimo do trenutka kada sigurnost lošijeg može biti bolja od kontinuirane nesigurnosti bez ikakvih novih mogućnosti”, rekla je Kaag za nizozemske dnevne novine Het Financieele Dagblad. “Trebamo dobar razlog za novu odgodu. Teško je reći što bi to bilo. Za sada Britanci nisu predstavili alternativu sporazumu o brexitu koji je sada na stolu”, dodala je.

BRITANSKA POLITIČKA DRAMA: Nakon novog poraza Johnson ipak popustio, trakavica zvana Brexit ide u još jedne produžetke?

Porasle britanske investicije

Kaotični brexit, bez tranzicijskog sporazuma za amortizaciju ekonomskog šoka, mogao bi biti značajan trošak za Nizozemsku jer je Velika Britanija treći najveći trgovinski partner te zemlje, nakon Njemačke i Belgije.

S druge strane, britanske investicije u Nizozemskoj porasle su više od četiri puta te iznose 80 milijardi eura, nakon što su Britanci izglasali napuštanje Europske unije 2016., objavio je nizozemski zavod za statistiku u ponedjeljak.

Varadkar: izostanak backstopa znači brexit bez dogovora

Irski premijer Leo Varadkar je u ponedjeljak uoči susreta s britanskim premijerom rekao kako bi uklanjanje backstopa bez primjerene zamjene za taj mehanizam značilo da će se dogoditi brexit bez sporazuma.

“U odsutnosti alternativnih dogovora, izbacivanje backstopa za nas znači da neće biti sporazuma”, kazao je Varadkar u Dublinu, uoči susreta s britanskim premijerom Borisom Johnsonom.

Irski premijer smatra kako bi to značilo još 14 mjeseci gubljenja vremena i nesigurnosti za poslovni svijet i stanovnike njegove države i Sjeverne Irske.

Europska unija želi da prijelazno razdoblje nakon brexita ne traje duže od posljednjeg dana 2020. kako ne bi donijelo komplikacije novom europskom proračunu za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Varadkar je poručio kako bez jasne alternative neće odustati od pravnih jamstava za backstop, zaštitni mehanizam za izbjegavanje povratka tvrde granice na Irskom otoku.

“Ono što ne želimo i nećemo učiniti, a to znate i sami, je pristati na zamjenu pravnog jamstva obećanjem”, rekao je irski čelnik i dodao kako bi brexit bez sporazuma uzrokovao godine pregovora.

U slučaju izostanka dogovora London i Bruxelles bi se brzo trebali vratiti pregovorima o pravima građana, financijskoj nagodbi i irskoj granici, a sva ta pitanja bila su uključena u dogovor koji je s EU-om postigla bivša premijerka Theresa May, kazao je Varadkar.

Britanski parlament odbacio je taj dogovor tri put.

Johnson je na konferenciji za medije s Varadkarom kasnije rekao da je donio ideje za rješenje pitanja irske granice, no da je teško da će se u ponedjeljak postići napredak po tom pitanju.

“Imam jednu poruku koju ti danas želim poručiti Leo, a to je da želim doći do sporazuma”, rekao je britanski premijer irskom, dodavši kako je London spreman na izlazak bez sporazuma, no da bi takav scenarij predstavljao “neuspjeh državništva za koji bi svi bili odgovorni”.

“Pa zbog poslovnog svijeta, poljoprivrednika i milijuna običnih ljudi koji računaju na našu maštu i kreativnost da to obavimo, želim da znate da snažno preferiram pronalazak dogovora”, zaključio je Johnson.