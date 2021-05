BORBA SINGAPURA S PORASTOM COVID ZARAZA: Odobrili su uporabu Pfizerovog cjepiva za djecu do 12 do 15 godina

Podaci su pokazali da je cjepivo Pfizera i BioNTecha protiv Covida-19 pokazalo visoku učinkovitost u skladu s onom kod odrasle populacije

Singapur je odobrio uporabu cjepiva Pfizer/BioNTech protiv korone za djecu od 12 do 15 godina kako bi proširio zaštitu na više skupina jer se zemlja bori s nedavnim porastom zaraza, javlja Reuters.

“Podaci su pokazali da je cjepivo Pfizera i BioNTecha protiv Covida-19 pokazalo visoku učinkovitost u skladu s onom kod odrasle populacije. Njegov sigurnosni profil također je u skladu s poznatim sigurnosnim profilom u odrasloj populaciji.

Vlada će također produžiti interval između dvije doze cjepiva Covid na šest do osam tjedana, s trenutno na tri do četiri tjedna”, prenosi The Guardian obavijest singapurskog ministarstva zdravstva.

