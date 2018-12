BOGATA KARIJERA LIKVIDIRANOG KRIMINALCA: Prije 20 godina počeo s ubojstvom rivala, no nikada nije uhvaćen

Osuđivan je za premlaćivanje, krađu i nošenje oružja, ali za ključna dijela nije bilo dokaza…

U četvrtak malo prije 20 sati, u beogradskoj općini Zemun, u eksploziji automobila poginuo je Nenad Blagojević. Tijekom vožnje Nenadov je Mercedes crne boje eksplodirao. Od jačine eksplozije oštećeno je još nekoliko automobila koji su u tom trenutku bili u njegovoj blizini. Pod Mercedes je bila podmetnuta bomba koju je nepoznati počinitelj aktivirao daljinskim upravljačem, najvjerojatnije iz neposredne blizine.

Blagojević, kojem je, s obzirom na to da je rođen u BiH, nadimak bio Bosanac poginuo je na licu mjesta.

Svoju prilično bogatu kriminalnu karijeru započeo je još 1999. godine, a u svom dosijeu ima niz krivičnih prijava – od nelegalnog nošenja oružja, preko nanošenja teških tjelesnih ozljeda i iznude do pokušaja ubojstva i ubojstva. Kako piše Blic, osuđiuvan je bio tri puta.

Ubio ga s nekoliko hitaca u glavu

Javnosti je postao je poznat nakon što je 1999. godine bio doveden u vezu sa ubojstvom Nenada Vicentijevića (28). Vicentijevićevo tijelo pronađeno je u automobilu 15. srpnja te godine, a ubojica mu je ispalio nekoliko hitaca u glavu. Blagojević i on su bili rivali i sve je upućivalo na to da je on izvršio ovaj zločin. Bio je osumnjičen i priveden, ali nije bilo dovoljno dokaza za optužnicu. Nakon što je izbjegao suđenje, Blagojević se nije primirio. Tri godine kasnije, pokušao je ubiti Dragana Ćirovića, a osuđen je za nanošenje teških tjelesnih ozlijeda, tešku krađu i nedopušteno držanje oružja. Tada je otišao iz Srbije i neko vrijeme proveo SAD-u, da bi poslije otišao u Australiju.

I u inozemstvu je nastavo svojim poslom, a kako piše Blic, navodno je surađivao s ljudima koji su porijeklom iz ovih prostora. A sumnje da aktivnosti, kao i krug ljudi u kojem se kreće nisu baš sasvim zakonske, bile su sasvim dovoljne da mu Australija otkazala gostoprimstvo i deportirala ga u Srbiju, čije državljanstvo ima iako je rođen u BiH. I doma je nastavio po starom pa je ponovo bio uhćen, ovog puta zbog iznude.

Za sada nije poznat motiv brutalne likvidacije.