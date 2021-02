BLIZU KOLEKTIVNOG IMUNITETA? Iako cjepivo smanjuje stopu prijenosa korone, oni za restorane i kafiće trebaju – ‘zelenu putovnicu’

Dvije važne vijesti u vezi s koronom stižu iz Izraela: Nova znanstvena studija pokazuje da cjepivo BioNTech/Pfizer znatno smanjuje prijenos virusa, također, uveli su i „korona-putovnice“

Izraelska studija budi nadu da cjepivo njemačke farmaceutske kompanije BioNTech i njezinog američkog partnera Pfizera u znatnoj mjeri reducira stopu prijenosa virusa. Rezultati istraživanja koje je provelo izraelsko Ministarstva zdravstva u suradnji s Pfizerom još uvijek nisu doduše objavljeni, ali je uvid u te podatke već imalo nekoliko medija, uključujući i novinsku agenciju Reuters.

Prema tim izvorima, cjepivo može spriječiti prijenos virusa Sars-Cov-2 kod asimptomatskih slučajeva za 89,4 posto, a kod simptomatskih za 93,7 %, piše DW.

Moglo bi se doći i do kolektivnog imuniteta

„Studija daje vrlo jasne početne indicije da se broj infekcija smanjuje“, izjavio je medicinski stručnjak iz redova njemačke Socijaldemokratske partije (SPD) Karl Lauterbach za javni servis WDR.

„Ako se ti rezultati potvrde, to bi u načelu omogućilo više normalnosti.“ Lauterbach smatra da se tako može doći i do kolektivnog imuniteta.

Dosadašnja istraživanja su samo pokazivala u kojoj mjeri vakcina štiti od bolesti, ali ne i to pomaže li ona u borbi protiv širenja virusa. Ipak, autori izraelske studije pozivaju na oprez u tumačenju rezultata, jer, kako piše njemačka novinska agencija dpa, to bi moglo dovesti do precjenjivanja učinaka vakcinacije na širenje infekcija.

Zaštita od teških oblika bolesti – 99 %

Izraelsko Ministarstvo zdravstva objavilo je i nove podatke o efikasnosti vakcine, prema kojima, nakon druge doze, cjepivo BioNTech/Pfizer u 95,8 posto slučajeva sprječava zarazu, odnosno bolest COVID19, u 98 % slučajeva sprječava pojavu simptoma kao što su temperatura i poteškoće s disanjem, a u oko 99 % slučajeva razvijanje težih oblika bolesti koji zahtijevaju bolničko liječenje i koji mogu dovesti do smrti pacijenata. Prethodne analize pokazivale su da je vakcina učinkovita u 95 % slučajeva.

Nedavno je također objavljeno da se ta vakcina pokazuje kao prilično efikasna već nakon prve doze: samo dva do četiri tjedna nakon prve vakcinacije efikasnost je 85 posto, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu „The Lancet“.

Kompanije Pfizer i BioNTech također su objavile da se njihovo cjepivo može čuvati i na višim temperaturama nego što je to ranije bilo poznato. Čak i kada ga se čuva na minus 25 do minus 15 stupnjeva, vakcina ostaje stabilna. To znači da se cjepivo može čuvati i u uobičajenim farmaceutskim zamrzivačima i frižiderima. Do sada je bilo potrebno vakcine čuvati na temperaturama između minus 80 i minus 60 stupnjeva Celzijevih.

Zelena putovnica – propusnica za slobodu

Izrael je svjetski rekorder po pitanju cijepljenja. Od 19. prosinca do danas tamo je ubrizgano oko 4,3 milijuna prve i gotovo tri milijuna druge doze vakcina. Iako je broj zaraženih i dalje relativno visok, on je posljednjih tjedana u konstantnom padu. U okviru drugog koraka u popuštanju mjera, u nedjelju su u Izraelu i za one koji nisu cijepljeni otvoreni tržni centri, muzeji, biblioteke, sinagoge, crkve i džamije. I škole su ponovno otvorene za više razrede.

Svi koji su „preležali” zarazu ili oni koji su cijepljeni, i to tjedan dana nakon druge doze, mogu preko interneta naručiti potvrdu o vakcinaciji. Osobni podaci na toj potvrdi dostupni su jednostavno, očitavanjem QR-koda. Vlasnici takve potvrde mogu nakon toga naručiti tzv. „Zelenu putovnicu“, između ostalog i preko aplikacije pod nazivom „Ramzor“. Putovnica omogućava ulazak u hotele, fitnes-centre i na bazene, a od ožujka i u restorane i barove, barem je tako planirano.

S registracijom preko aplikacije „Ramzor“ prvih dana bilo je doduše problema, tako da je rok valjanosti potvrde produžen na dva tjedna. Izraelske vlasti su propisale visoke novčane kazne za one koji pokušaju krivotvoriti „putovnicu”. Ministar zdravstva čak je zaprijetio i zatvorskim kaznama.

