BLIZU JE KRAJ PANDEMIJE? Bill Gates predvidio kada se vraćamo u normalu, pa naveo što su prioriteti u sljedećim mjesecima

Istaknuo je kako će bogate zemlje uskoro imati višak cjepiva koji bi se trebao ‘preliti’ u siromašne zemlje te smatra kako ćemo se do kraja 2022. vratiti u normalu

Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates rekao je da se “svijet nije pripremio za pandemiju koronavirusa ni blizu koliko je trebao”, dodavši kako će cjepivo pomoći ljudima da se vrate u normalu, a Sky News je objavio i čitav intervju u kojem milijarder, iako uvjeren kako smo na putu da pandemiju stavimo pod kontrolu, a bogatije zemlje će uskoro imati i višak cjepiva, ipak ističe da ga brine kako svijet neće izvući lekcije iz pandemije covida kako bi se pripremio na buduće pandemije.

‘VIDIMO DA ĆE OVOJ PANDEMIJI DOĆI KRAJ’: Bill Gates prognozirao što nam slijedi, a poslao i opomenu svijetu: ‘Nismo se pripremili…’

‘Svest ćemo ovu bolest na vrlo male brojke, ali…’

Na pitanje nada li se da će se svijet potpuno vratiti u normalu do kraja 2022. godine, Gates je odgovorio potvrdno, uz neizbježno „ali“.

“Još uvijek postoje neka pitanja o tome u kojoj mjeri će se koristiti cjepivo Johnson & Johnson. Bilo bi dobro da bude prihvaćeno, ali i bez toga će neke bogatije zemlje, uključujući SAD i Veliku Britaniju, do ljeta dosegnuti visoku razinu cijepljenja. To će omogućiti da se cjepiva distribuiraju po cijelom svijetu do kraja 2021. i tijekom 2022. godine. Nećemo iskorijeniti ovu bolest, ali do kraja 2022. svest ćemo je na vrlo male brojke”, rekao je Gates, koji je svoje milijarde zaradio s tehnološkom kompanijom Microsoft. Međutim, naglasio je kako postoji nejednakost u stopi cijepljenja širom svijeta.

“Ne postoji nekakva svjetska vlada koja ignorira američki novac za istraživanje i razvoj ili novac za istraživanje i razvoj u Velikoj Britaniji. Trenutačno se u bogatim zemljama cijepe starije osobe jer te zemlje su u pandemiji prošle lošije od većine zemalja u razvoju i to je bila dobra stvar. Činjenica da sada cijepimo 30-godišnjake u Velikoj Britaniji i SAD-u i da nemamo cjepiva za sve 60-godišnjake u Brazilu i Južnoj Africi nije poštena, ali za tri ili četiri mjeseca cjepiva će biti dostupna svim zemljama koje imaju vrlo ozbiljnu epidemiju”, objasnio je filantrop koji se preko fundacije Bill i Melinda Gates već godinama bori protiv zaraznih bolesti.

Prelijevanje cjepiva u siromašnije zemlje

“Do kraja godine SAD, Velika Britanija i drugi moći će osigurali opskrbu cjepivom zemalja u razvoju. Unatoč rijetkim ozbiljnim nuspojavama, sva cjepiva su djelotvorna i uskoro će ih dobiti sve zemlje. Druga je dobra vijest da je stopa smrtnosti u najsiromašnijim zemljama zapravo vrlo niska. U sljedećih nekoliko mjeseci prioritet će biti cijepiti populaciju stariju od 60 godina u Brazilu i Južnoj Africi. SAD će imati višak cjepiva i iskoristit će ga da podigne stopu cijepljenja što je moguće više”, dodao je.

Govoreći o svojoj zabrinutosti za budućnost Gates je rekao da se brine kako će svijet zaboraviti na covid-19 i da ga neće iskoristiti kako bi u budućim pandemijama bio spremniji. No smatra da će ova generacija ipak pamtiti što se dogodilo, zato što su bilijuni dolara izgubljeni, te će ubuduće tražiti globalni odgovor na sličnu krizu.

Manje novca za prekomorsku pomoć

Prošli tjedan britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab potvrdio je da vlada namjerava smanjiti pomoć za inozemstvo na 0.5 posto proračuna. Ovaj potez kritizirale su humanitarne organizacije.

“Što se brže Velika Britanija vrati na razinu pomoći do 0.7 posto, to će biti bolje. Potrebe za britanskom pomoći su dramatične i tamošnji birači trebali bi biti vrlo ponosni na učinak koji ta pomoć ima. Zahvaljujući toj pomoći danas imamo cjepiva i iskorijenili smo dječju paralizu. Zbog smanjenja nećemo moći učiniti toliko mnogo pa se nadam da će se to promijeniti”, istaknuo je Gates za Sky News.

“Obično je potrebno deset godina da cjepivo iz bogatijih zemalja dođe u siromašnije zemlje. Zahvaljujući međunarodnoj suradnji i humanitarnim organizacijama u ovoj pandemiji stvari su išle mnogo brže. Nadam se da ćemo sve ovo imati na umu i biti spremni za sljedeću pandemiju”, zaključio je.

Ministar Raab rekao je da će se Velika Britanija vratiti ulaganju od 0.7 posto bruto nacionalnog dohotka u službenu razvojnu pomoć kad to fiskalna situacija bude dopuštala.