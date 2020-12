BLIZU DETONACIJE NAŠLI I LJUDSKE OSTATKE? Istraga eksplozije u Nashvilleu: Tajnovitost slučaja leži i u onome što mu je prethodilo…

Još uvijek se ne zna kakav je eksploziv korišten i je li netko bio u kamperu, no istražitelji vjeruju da su blizu lica mjesta našli ljudske ostatke, objavila je policija

Policija i federalni agenti u Nashvilleu u subotu traže tragove kako bi rasvijetlili slučaj eksplozije kampera na Božić u kojoj je ozlijeđeno troje ljudi i oštećeno nekoliko desetaka zgrada.

Kamper parkiran u središtu najvećeg grada savezne države Tennessee, prijestolnice country glazbe, eksplodirao je u petak u zoru nedugo nakon što je policija primijetila sumnjivo vozilo i iz njega čula automatiziranu poruku da slijedi eksplozija.

Još uvijek se ne zna kakav je eksploziv korišten i je li netko bio u kamperu, no istražitelji vjeruju da su blizu lica mjesta našli ljudske ostatke, objavila je policija.

Snage sigurnosti ne znaju ni koji bi bio motiv za taj čin, no objavile su da je bio “namjeran“.

Računalno generirani ženski glas odbrojavao do eksplozije

Tajnovitosti slučaja dodaje i ono što mu je prethodilo, zvuci pucnjave, a potom računalno generiran ženski glas koji je iz vozila odbrojavao do eksplozije.

“Evakuirajte se odmah, tu je bomba. Bomba u ovom vozilu će eksplodirati”, govorio je ženski glas preko zvučnika. Policija je evakuirala obližnje kuće i zgrade i pozvala pirotehničare, no oni su stigli tek nakon eksplozije.

Policija je kasnije objavila fotografiju uništenog kampera koji je prema njihovim tvrdnjama stigao na to mjesto četiri sata prije eksplozije.

Eksplozija se osjetila nekoliko kilometara dalje

Eksplozija se osjetila nekoliko kilometara dalje, uništila je brojna vozila parkirana u blizini i teško oštetila pročelja okolnih zgrada. Gradonačelnik Nashvillea objavio je da je oštećena 41 trgovina i uredi.

Šteta u poslovnici telekomunikacijske tvrtke AT&T uzrokovala je poremećaje u telefonskim i internetskim uslugama u središnjem Tennesseeju i dijelovima susjednih saveznih država.

Petero dužnosnika reklo je kako je troje ljudi završilo u bolnici s lakšim ozljedama.

Šef lokalne policije John Drake rekao je da vlasti prije eksplozije nisu primile nikakve prijetnje. Incident se dogodio dvije ulice od Lower Broadwaya, četvrti u kojoj se nalaze neka od najpoznatijih country koncertnih dvorana, no nisu oštećene.

“Potresno je da se to dogodilo tako blizu u Nashvilleu, i to na Božić, no razumijemo da je Amerika trenutno u jako burnom razdoblju“, rekao je country pjevač John Rich, vlasnik obližnjeg kluba.